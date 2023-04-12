"Ми виграємо цю війну": Шмигаль особисто запросив у глави Пентагону винищувачі F-16

Міністр оборони США пообіцяв, що американська оборонна промисловість наростить виробництво для подальшої допомоги українській армії.

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У середу, 12 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до США, де зустрівся із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Про це пише видання CNN.

За даними журналістів, Шмигаль особисто звернувся до голови американського оборонного відомства із запитом про надання Україні сучасних винищувачів F-15 та F-16.

"Ми виграємо цю війну, але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні все ще потрібна інтенсивна військова підтримка", — сказав український прем'єр.

У виданні зазначають, що Остін не давав конкретних коментарів щодо запиту Шмигаля, проте пообіцяв збільшити обсяги виробництва американського озброєння для України.

"Ми продовжимо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", — заявив глава Пентагону.

Крім того, Остін висловив подяку українським партнерам за відповідальне та прозоре поводження з допомогою, наданою США.

Денис Шмигаль прокоментував зустріч із Ллойдом Остіном у своєму Telegram-каналі. Прем'єр подякував голові Пентагону за підтримку ЗСУ та зусилля щодо формування Української контактної групи, а також озвучив поточні потреби української армії.

"Для якнайшвидшої перемоги Україні потрібно також більше зброї: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів та боєприпасів до них. Закликав США підтримати надання ракет більшої дальності", — написав прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, що під час засідання Комітету Сенату США зі збройних сил 28 березня Ллойд Остін сказав, що на цей час Україні не потрібні винищувачі F-16. Він також зазначив, що на підготовку до їх постачання знадобиться близько 18 місяців.

Своєю чергою речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що винищувачі МіГ-29 поступаються російським Су-30, тому ЗСУ необхідні західні F-16. За його словами, росіяни мають кількісні та технологічні переваги в авіації.

Ми також писали про те, що, згідно з заявою міністра оборони України Олексія Резнікова від 4 квітня, питання переходу наших Військово-повітряних сил на сучасні платформи західного зразка неодмінно буде вирішено.