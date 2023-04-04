Рішення про надання західних літаків Україні неодмінно буде ухвалене, — Резніков

Як швидка відповідь на погрози російських окупантів, зазначив голова Міноборони, підходять літаки радянського зразка. Але в перспективі українські льотчики зможуть знищувати противника на більшій відстані.

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У пріоритеті Збройних сил України – посилення засобів протиповітряної (ППО) та протиракетної оборони (ПРО). Разом з тим, стратегічною метою України залишається перехід Військово-повітряних сил на сучасні платформи західного зразка, і це питання неодмінно буде вирішено. Про це 4 квітня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами голови оборонного відомства, зазначені пріоритетні цілі для ЗСУ зумовлені атаками російських окупантів, що продовжуються на мирні українські міста. Тому Київ постійно перебуває у контакті із західними союзниками. Як підсумок, Україна отримала бойові літаки МіГ-29 від словацьких партнерів.

"Важлива компонента нашої оборони — повітряні платформи, які дозволять ефективно відповідати на виклики. Зокрема, як швидка відповідь, яка дасть результат у короткі терміни, нам підходять літаки радянського зразка", — заявив Резніков, подякувавши союзникам за надану техніку.

Міністр наголосив, що винищувачі суттєво посилять оборону, зроблять українське небо безпечнішим, збережуть життя наших громадян, а також зменшать руйнування від російських нападів. Однак у перспективі українським повітряним силам необхідно переходити на сучаснішу бойову авіацію, про що безперервно ведеться діалог із Заходом.

"Водночас стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані", — підкреслив Резніков, додавши, що рішення щодо цього питання неодмінно буде прийнято.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 30 березня розповів про те, як українська армія готується до контрнаступу і що для цього потрібно. За його словами, українська сторона дуже зацікавлена у підготовці своїх бійців на всіх рівнях — від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня.

30 березня Резніков опублікував твіт про те, як він провів тест-драйв нових броньованих машин Stryker та Cougar, які були представлені американськими партнерами. Він написав, що українські військовослужбовці матимуть кращу техніку від західних союзників.