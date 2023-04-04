Решение о поставках западных самолетов Украине непременно будет принято, — Резников

В качестве быстрого ответа на угрозы российских оккупантов, отметил глава Минобороны, подходят самолеты советского образца. Но в перспективе украинские летчики смогут поражать противника на большем расстоянии.

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В приоритете Вооруженных сил Украины — усиление средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Вместе с тем стратегической целью Украины остается переход Военно-воздушных сил на современные платформы западного образца, и этот вопрос непременно будет решен. Об этом 4 апреля заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы оборонного ведомства, указанные приоритетные цели для ВСУ обусловлены продолжающимися атаками российских оккупантов на мирные украинские города. Поэтому Киев постоянно находится в контакте с западными союзниками. Как итог — Украина получила боевые самолеты МиГ-29 от словацких партнеров.

"Важная компонента нашей обороны — воздушные платформы, которые позволят эффективно отвечать на вызовы. В частности, в качестве быстрого ответа, который даст результат в короткие сроки, нам подходят самолеты советского образца", — заявил Резников, поблагодарил союзников за предоставленную технику.

Министр подчеркнул, что истребители существенно усилят оборону, сделают украинское небо более безопасным, сохранят жизни наших граждан, а также уменьшат разрушения от российских нападений. Однако в перспективе украинским воздушным силам необходимо переходить на более современную боевую авиацию, о чем непрерывно ведется диалог с Западом.

"В то же время стратегической целью был и остается переход на современные авиационные платформы западного образца, которые обеспечат нашим пилотам преимущества над врагом. Чтобы наши воздушные асы видели и могли поражать противника на большем расстоянии", — подчеркнул Резников, добавив, что это решение по этому вопросу непременно будет принято.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников 30 марта рассказал о том, как украинская армия готовится к контрнаступлению и что для этого необходимо. По его словам, украинская сторона крайне заинтересована в подготовке своих бойцов на всех уровнях — от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня.

30 марта Резников опубликовал твит о том, как он провел тест-драйв новых бронированных машин Stryker и Cougar, которые были представлены американскими партнерами. Он написал, что украинские военнослужащие получат лучшую технику от западных союзников.