Самая лучшая техника от партнеров: Резников провел тест-драйв бронированных машин из США (видео)

Американские партнеры предоставили украинским военным бронированные машины Stryker и Cougar. Все они поступят на вооружение подразделений десантно-штурмовых войск.

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Министр обороны Украины вместе с украинскими десантниками провел тест-драйв новой военной техники, полученной от стран-союзниц. Об этом глава профильного министерства написал на своей странице в Твиттере.

Резников также показал на видео, как "обкатывает" бронированные машины Stryker и Cougar, предоставленные США.

"Провел тест-драйв. Я рад, что самые лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Она приблизит нас к победе", — подписал министр обороны Украины видеокадры.

Резников также поблагодарил лично президента США Джозефа Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина за оказанную поддержку и помощь. Кроме того глава профильного министерства подчеркнул, что выражает свою признательность и каждому простому американцу.

Бронированные машины Stryker и Cougar: что о них известно

Stryker — семейство колесных боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems. Машина создана на базе канадского бронетранспортера LAV III.

Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад армии США. Техника предназначена для применения в конфликтах низкой интенсивности для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки их в процессе и после спешивания.

Бронемашины вооружены крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм M2 Browning или 40 мм автоматическим гранатометом Mk19.

Cougar — это американская тяжелая бронемашина класса MRAP. Бронемашина может выдержать взрыв на взрывном устройстве и обстрел из стрелкового оружия.

Может быть вооружена крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм или 40 мм автоматическим гранатометом.

Напомним, что 6 февраля судно Arc Integrity с боевыми машинами пехоты Bradley прибыло из США в Великобританию. В рамках последнего пакета военной помощи Украине на 2,85 млрд долларов украинскую армию усилят 109 БМП Bradley.

Кроме того в начале декабря 2022 года Израиль передал Украине новую партию бронированных автомобилей скорой помощи. Автомобили на базе Mercedes Sprinter оборудовала израильская компания "Plasan Re’em".