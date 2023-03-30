Найкраща техніка від партнерів: Резніков провів тест-драйв броньованих машин із США (відео)

Американські партнери надали українським воєнним броньовані машини Stryker та Cougar. Усі вони надійдуть на озброєння підрозділів десантно-штурмових військ.

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Міністр оборони України разом із українськими десантниками провів тест-драйв нової воєнної техніки, отриманої від країн-союзниць. Про це голова профільного міністерства написав на своїй сторінці у Твіттері.

Резніков також показав на відео, як "обкатує" броньовані машини Stryker та Cougar, надані США.

"Провів тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вона наблизить нас до перемоги", — підписав міністр оборони відеокадри.

Резніков також подякував особисто президенту США Джозефу Байдену та голові Пентагону Ллойду Остіну за надану підтримку та допомогу. Крім того, глава профільного міністерства підкреслив, що висловлює свою вдячність і кожному простому американцю.

Броньовані машини Stryker та Cougar: що про них відомо

Stryker – сімейство колісних бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems. Машина створена на базі канадського бронетранспортера LAV III.

Stryker призначений для оснащення механізованих бригад армії США. Техніка призначена для застосування в конфліктах низької інтенсивності для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на полі бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх у процесі та спішування.

Бронемашини озброєні великокаліберним кулеметом 12,7 мм M2 Browning або 40 мм автоматичним гранатометом Mk19.

Cougar – це американська важка бронемашина класу MRAP. Бронемашина може витримати вибух на вибуховому пристрої та обстріл зі стрілецької зброї.

Може бути озброєна великокаліберним кулеметом калібру 127 мм або 40 мм автоматичним гранатометом.

Нагадаємо, що 6 лютого судно Arc Integrity з бойовими машинами піхоти Bradley прибуло зі США до Великобританії. В межах останнього пакету воєнної допомоги Україні на 2,85 млрд доларів українську армію посилять 109 БМП Bradley.

Крім того, на початку грудня 2022 року Ізраїль передав Україні нову партію броньованих автомобілів швидкої допомоги. Автомобілі на базі Mercedes Sprinter обладнала ізраїльська компанія "Plasan Re'em".