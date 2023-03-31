Украина готовится к контрнаступлению: Резников рассказал, что нужно для начала атак ВСУ

По словам министра обороны, благодаря поставкам западного оружия ВСУ имеют успехи на поле боя, однако для начала новой операции необходима тяжелая техника и сформированные резервы.

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Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к контрнаступлению и рассказал, что для этого необходимо. Об этом он сообщил на встрече с делегацией Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности 30 марта.

По его словам, Киев заинтересован в подготовке бойцов, а украинские военные имеют высокий боевой дух в преддверии нового наступления.

"Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня. Я лично убедился, что украинские защитники и защитницы имеют высокий боевой дух", — отметил он.

Глава Минобороны сообщил европейским союзникам о текущей ситуации на поле боя, в частности, на северном, восточном и южном направлениях.

"Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира… Благодаря поставке западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжелая техника и подготовленные резервы", — заявил он.

Напомним, 30 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не называть предстоящее весеннее наступление ВСУ, как решающее в войне с Россией. По его словам, такие заявления опасны для Украины, а в случае неудачных атак украинской армии на Западе могут усилиться настроения о необходимости переговоров и компромисса с Россией.

29 марта Алексей Резников рассказал, что украинская армия начнет контрнаступление в апреле или мае на нескольких направлениях. Он отметил, что конкретные сроки будут зависеть от погодных условий.