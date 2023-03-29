"Несколько направлений": ВСУ начнут контрнаступление в апреле-мае, — Резников

Глава Министерства обороны Украины подчеркнул, что конкретные сроки начала военной операции будут зависеть от решения Генштаба ВСУ. Однако свою роль сыграет и погода, которая установится в апреле-мае.

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Украинские военные пойдут в контрнаступление в апреле либо в начале мая. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ERR 26 марта.

По словам главы профильного министерства, конкретные сроки начала боевых операций зависят от погодных условий.

О контрнаступлении ВСУ Алексей Резников заговорил, отвечая на вопрос интервьюера о том, когда можно будет можно будет увидеть переданные от стран-союзниц танки Leopard.

"Вы увидите их (танки, — ред.) в контратаке по решению нашего Генштаба. Это уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они (представители Генштаба ВСУ, — ред.) решат", — сказал министр обороны Украины.

Резников также обратил внимание журналистов на то, что контрнаступательные операции зависят от погоды и даже от природных условий в тех местах, где сейчас накапливают силы украинские военные.

"Весной наша земля очень влажная. Думаю, в апреле-мае мы наступление увидим", — подытожил Резников.

Напомним, 28 марта глава Пентагона оценил будущее контрнаступление ВСУ. Ллойд Остин заявил, что ВСУ смогли истощить российские силы. Более того, за счет оружия, которое поставляет Запад, у Силы обороны есть хорошие шансы провести успешное контрнаступление этой весной.

Мы также информировали читателей о том, что 25 марта президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ВСУ не начинают масштабное контрнаступление. На востоке Украины, по словам президента, сложилась "нехорошая" ситуация, и командование не может отправить в бой военнослужащих без необходимого вооружения.