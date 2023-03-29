"Кілька напрямків": ЗСУ почнуть контрнаступ у квітні-травні, — Резніков

Глава Міністерства оборони України наголосив, що конкретні терміни початку воєнної операції залежатимуть від рішення Генштабу ЗСУ. Проте свою роль зіграє і погода, яка встановиться у квітні-травні.

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Українські воєнні підуть у контрнаступ у квітні чи на початку травня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ERR 26 березня.

За словами глави профільного міністерства, конкретні терміни початку бойових операцій залежать від погодних умов.

Про контрнаступ ЗСУ Олексій Резніков заговорив, відповівши на запитання інтерв'юера про те, коли можна буде побачити передані від країн-союзниць танки Leopard.

"Ви побачите танки, у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Це вже планується за декількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як представники Генштабу ЗСУ, вирішать", — сказав міністр оборони України.

Резніков також звернув увагу журналістів на те, що контрнаступальні операції залежать від погоди та навіть від природних умов у тих місцях, де зараз накопичують сили українські воєнні.

"Навесні наша земля дуже волога. Думаю, у квітні-травні ми наступ побачимо", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, 28 березня глава Пентагону оцінив майбутній контрнаступ ЗСУ. Ллойд Остін заявив, що ЗСУ змогли виснажити російські сили. На додаток, користуючись зброєю, яку постачає Захід, Сили оборони мають хороші шанси провести успішний контрнаступ цієї весни.

Ми також інформували читачів про те, що 25 березня президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ЗСУ не розпочинають масштабного контрнаступу. На сході України, за словами президента, склалася "погана" ситуація, і командування не може відправити у бій воєннослужбовців без необхідного озброєння.