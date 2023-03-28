"Гарні шанси на успіх": голова Пентагону оцінив контрнаступ ЗСУ навесні (відео)

За словами Ллойда Остіна, російські сили виснажили свої запаси бронетехніки, тому їм доводиться використовувати застарілі танки Т-54 і Т-55.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ЗСУ змогли виснажити російські сили. До того ж коштом зброї, яку постачає Захід, Сили оборони мають хороші шанси провести успішний контрнаступ цієї весни. Про це він сказав під час слухань у Комітеті Сенату США з питань збройних сил 28 березня.

За словами глави Пентагону, у Збройних сил України зараз є "значна перевага", якщо порівнювати із ситуацією у ЗС РФ. Наразі відбуваються серйозні бої біля Бахмута Донецької області, проте загальна лінія фронту останнім часом не змінювалася.

Остін зазначив, що російські сили виснажили свої запаси бронетехніки, а тому їм доводиться використовувати застарілі танки Т-54 та Т-55.

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити", — сказав міністр.

Також глава Пентагону зазначив, що ресурси Росії вичерпуються. Так, російські артилеристи все частіше стикаються з нестачею боєприпасів, бійцям не вистачає й інших речей. Тому керівництву РФ доводиться звертатися за допомогою до Північної Кореї та Ірану.

Остін зазначив, що вже навесні 2023 року можна буде побачити активізацію бойових дій після того, як покращаться умови для маневрування. Також свою роль відіграє допомога Сполучених Штатів та інших західних союзників України.

"Я думаю, що Україна матиме дуже добрі шанси на успіх", — підкреслив міністр.

Ллойд Остін про ситуацію в Україні (дивитися з 19 хвилини)

Нагадаємо, що аналітики з CIT заявили, що у РФ почали відправляти на фронт танки Т-54 виробництва 1946 року. "Друга армія світу" зняла зі зберігання на базі в Арсеньєві радянські танки Т-54, які почали розробляти ще до закінчення Другої світової війни.

Журналіст NYT заявив, що цвинтар загиблих найманців ПВК "Вагнер" виріс у 7 разів. За словами Крістіана Тріберта, цвинтар російських найманців розрісся в кілька разів лише за 2 місяці. Це також підтверджується знімками із супутника Maxar.

У виданні Euractiv заявили, що болгарські боєприпаси можуть змінити перебіг війни в Україні. За словами колишнього міністра оборони Болгарії, перед оборонним відомством постає завдання передати з місцевих складів в Україну величезний обсяг старих снарядів та натомість отримати нові.