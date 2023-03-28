"Найбільше переозброєння": болгарські боєприпаси можуть змінити хід війни в Україні, — ЗМІ

За словами колишнього міністра оборони Болгарії, перед оборонним відомством постає завдання передати з місцевих складів в Україну величезний обсяг старих снарядів та натомість отримати нові.

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Судячи з усього, влада Болгарії продасть велику партію боєприпасів Україні через посередників, що може вплинути на перебіг бойових дій в Україні. Про це заявив ексміністр оборони Болгарії Бойко Ноєв, повідомляє Euractiv.

Міноборони Болгарії передасть старі боєприпаси вартістю 170 млн євро державному воєнному заводу VMZ і натомість отримає нові.

Перед болгарським оборонним відомством постає завдання передати з місцевих складів в Україну величезний обсяг старих снарядів, про це повідомив колишній міністр оборони, знайомий із питанням збройового бізнесу в країні.

"Це наймасштабніше переозброєння болгарських сил у їхній історії. Вартість боєприпасів зросла, VMZ продасть їх в Україну через посередників", — заявив колишній міністр.

За його словами, такий обсяг озброєння може зробити перелом на деяких напрямках фронту в Україні.

Болгарія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні Україні. Це снаряди для радянських танків, гаубиць, ПЗРК, АК-47 та ін.

Журналісти також дійшли висновку про те, що постачання озброєнь в Україну з Болгарії, які оцінюються мільярдами євро, не зупинялися, попри офіційні заяви місцевої влади.

Колишній болгарський прем'єр Кирило Петков, зі свого боку, повідомив, що Болгарія заробила на виробництві зброї для України. За його словами, за 164 дні дохід оборонних заводів у Сопоті та Казанлику становив близько 5 млрд. лев (2,75 млрд доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ЗМІ, російські війська використовують снаряди зі збідненим ураном. Про такі боєприпаси повідомляли й російські пабліки.