"Крупнейшее перевооружение": болгарские боеприпасы могут изменить ход войны в Украине, — СМИ

По словам бывшего министра обороны Болгарии, перед оборонным ведомством стоит задача передать с местных складов в Украину огромный объем старых снарядов и взамен получить новые.

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Судя по всему, власти Болгарии продадут крупную партию боеприпасов Украине через посредников, что может оказать значительное влияние на ход боевых действий в Украине. Об этом заявил экс-министр обороны Болгарии Бойко Ноев, передает Euractiv.

Минобороны Болгарии передаст уставшие боеприпасы стоимостью 170 млн евро государственному военному заводу VMZ и взамен получит новые.

Перед болгарским оборонным ведомством стоит задача передать с местных складов в Украину огромный объем старых снарядов, об этом сообщил бывший министр обороны, знакомый с вопросом об оружейном бизнесе в стране.

"Это самое масштабное перевооружение болгарских сил в их истории. Стоимость боеприпасов возросла, VMZ продаст эти боеприпасы в Украину через посредников", — заявил бывший министр.

По его словам, такой объем боеприпасов может внести перелом на некоторых направлениях фронта в Украине.

У Болгарии есть запасы боеприпасов советского образца, которые нужны Украине. Это снаряды для советских танков, гаубиц, ПЗРК, АК-47 и пр.

Журналисты также пришли к выводу о том, что поставки вооружений в Украину из Болгарии, которые оцениваются в миллиарды евро, не останавливались, несмотря на официальные заявления местных властей.

Бывший болгарский премьер Кирилл Петков, в свою очередь, сообщил, сколько Болгария заработала на производстве оружия для Украины. По его словам, за 164 дня доход оборонных заводов в Сопоте и Казанлике составил около 5 млрд. лев (2,75 млрд долларов).

Ранее Фокус сообщал, что, по данным СМИ, российские войска используют снаряды с обедненным ураном. О таких боеприпасах сообщали и российские паблики.