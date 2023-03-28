Кладовище загиблих найманців ПВК "Вагнер" збільшилось у 7 разів, — журналіст NYT (фото, відео)

За словами журналіста Крістіана Тріберта, кладовище російських найманців збільшилось в кілька разів лише за 2 місяці. Це також підтверджують знімки із супутника Maxar.

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У мережі з'явилося фото кладовища загиблих найманців ПВК "Вагнер". Супутниковий знімок компанії Maxar опублікував у своєму твіттері журналіст New York Times Крістіан Тріберт.

На знімку видно вагнерівський цвинтар у станиці Бакинська, яка розташована неподалік від курортного містечка Гарячий Ключ у Краснодарському краї.

"На кладовищі "Вагнера" в Бакинській вирито сотні нових могил… Розширення можна чітко побачити у порівнянні з зображенням двомісячної давності. Кладовище, яке Вагнер використовував для поховання своїх найманців, вбитих в Україні, збільшилось майже в сім разів за останні два місяці, це показують супутникові знімки", — пише журналіст.

Супутникові знімки кладовищя вагнерівців

У понеділок, 27 березня, блогер Денис Казанський виклав у своїй соцмережі відеозапис на якому показані численні свіжовириті могили.

Кладовище найманців з "Вагнер" у Краснодарському краї

Скандал з цвинтарем для ПВК "Вагнер"

За інформацією Російської служби ВВС News, факт появи цього кладовища в Краснодарському краї викликав масований скандал і протест місцевої влади регіону.

"Я з повагою ставлюся до діючих бійців ПВК "Вагнер" і до пам'яті тих, хто вже віддав своє життя за Батьківщину! — написав 18 березня у своєму Telegram мер Гарячого Ключа Сергій Білопольський.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин погрожував розправою місцевій мерії, після чого похорон на цвинтарі продовжився 19 березня під звуки аудіопослання Пригожина, яке опублікували російські ЗМІ.

Також 7 березня в селі Маврино Московської області з'явилося 27 могил, які, ймовірно, належать загиблим на війні в Україні найманцям ПВК "Вагнер".