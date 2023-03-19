У ПВК "Вагнер" погрожують розправою адміністрації Гарячого Ключа через цвинтар найманців (фото)

Євген Пригожин заявив, що голова курортного міста у Краснодарському краї не дозволяє йому ховати вбитих в Україні бійців, але він погрозами змусив його змиритися. А підлеглі Пригожина пригрозили "прийти та розібратися" з російськими чиновниками.

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У ПВК "Вагнер" погрожують розправою місцевої адміністрації через цвинтар найманців (фото)

У курортному місті Гарячий Ключ Краснодарського краю Росії спалахнув скандал між міською адміністрацією та бійцями ПВК "Вагнер" через поховання найманців. Про це 18 березня повідомляє російський телеграм-канал "Протокол. Краснодар".

Так, у станиці Бакинській під Гарячим Ключем із грудня минулого року ховають загиблих в Україні найманців ПВК "Вагнер". 18 березня в телеграм-каналі засновника військової компанії Євгена Пригожина було опубліковано повідомлення про те, що влада міста заборонила ховати на цвинтарі вбитих бойовиків. В аудіоповідомленні Пригожин погрожував голові Гарячого Ключа Сергію Білопольському привезти до нього додому тіла загиблих найманців, якщо йому заборонять ховати їх на місцевому кладовищі.

На записі Пригожин також каже, що після його погроз, мер Гарячого ключа "затих, обісрався, і замовк" і "несміливо повторював про те, що хтось там нагорі йому сказав припинити".

У відповідь Білопольський 18 березня заявив, що могилам бойовиків не місце у курортному місті.

"Я з повагою ставлюся до чинних бійців ПВК "Вагнер". Але не можу не прислухатися до думки громадськості, що місто-курорт Гарячий Ключ неправильно робити місцем для масового поховання бійців", — заявив Білопольський.

Цікаво, що в конфлікт із масовим похованням "вагнерівців" на Кубані втрутився і депутат Держдуми Євген Первишов. 18 березня у своєму телеграм-каналі він закликав голову Гарячого Ключа Білопольського залишити свою посаду та вирушити на війну в Україну.

Погрози найманців ПВК "Вагнер" адміністрації Гарячого Ключа

18 березня найманці ПВК "Вагнер" опублікували відеозвернення до адміністрації Гарячого Ключа з погрозами "прийти та розібратися"

"Сьогодні ховають наших бійців. Сьогодні адміністрація Гарячого Ключа перешкоджає цьому. Ви дочекаєтесь, тварюки, що нам доведеться прийти і розібратися з вами. Тому що ви, с**и, несете шкоди більше, ніж українська армія", — заявили найманці.

19 березня на офіційній сторінці Євгена Пригожина в російській соцмережі "Вконтанте" опублікували повідомлення, в якому йдеться про те, що засновник приватної військової компанії звернувся до Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова з проханням провести перевірку щодо голови МО Гарячий Ключ Сергія Білопольського.

Фото: скріншот

"Дії Білопольського є не лише порушенням закону та проявом неповаги до героїчно загиблих захисників Вітчизни, а й публічно дискредитують учасників спеціальної військової операції", — заявив Пригожин.

Похорон "вагнерівців" у Краснодарському краї

19 березня у станиці Бакинській, під Гарячим Ключем пройшли чергові похорони загиблих бійців ПВК "Вагнер". За інформацією росЗМІ, туди зігнали сотні людей. У натовпі тих, хто з'їхав на похорон, помітили депутатів Законодавчих зборів Краснодарського краю Дениса Хмелевського, Владислава Граф-Колесника та заступника голови міської думи Краснодара Геннадія Уфімцева.

Фото: Соцмережі

Цікаво, що на цвинтарі було виявлено могилу Миколу Кононенка. Він був засуджений на вісім років за те, що молотком і ножем покалічив чотирьох людей.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Христо Грозєв 18 березня в інтерв'ю Forbes розповів, що Євген Пригожин мріє очолити штаб і для нього важливо отримати політичну роль в РФ, а якщо з ним трапиться "нещасний випадок", "вагнерівці" підуть на Кремль.

Також 18 березня агентство Reuters писало, що російська група найманців "Вагнер" планує набрати майже 30 тисяч нових бійців до середини травня. Пригожин заявив, що рекрутингові центри ПВК "Вагнер", які, за його словами, відкрилися минулого тижня у 42 містах Росії, набирають у середньому 500-800 осіб на день.