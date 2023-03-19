В ЧВК "Вагнер" угрожают расправой администрации Горячего Ключа из-за кладбища наемников (фото)

Евгений Пригожин заявил, что глава курортного города в Краснодарском крае не разрешает ему хоронить убитых в Украине бойцов, но он угрозами заставил его смириться. А подчиненные Пригожина пригрозили "прийти и разобраться" с российскими чиновниками.

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В ЧВК "Вагнер" угрожают расправой местной администрации из-за кладбища наемников (фото)

В курортном городе Горячий Ключ Краснодарского края России разгорелся скандал между городской администрацией и бойцами ЧВК "Вагнер" из-за захоронений наемников. Об этом 18 марта сообщает российский телеграм-канал "Протокол. Краснодар".

Так, в станице Бакинской под Горячим Ключом с декабря прошлого года хоронят погибших в Украине наемников ЧВК "Вагнер". 18 марта в телеграм-канале основателя военной компании Евгения Пригожина было опубликовано сообщение о том, что власти города запретили хоронить на кладбище убитых боевиков. В аудиосообщении Пригожин угрожал главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому привезти к нему домой тела погибших наемников, если ему запретят хоронить их на местном кладбище.

На записи Пригожин также говорит, что после его угроз, мэр Горячего ключа "заглох, обосрался, и замолк" и "робко повторял о том, что кто-то там наверху ему сказал прекратить".

В ответ Белопольский 18 марта заявил, что могилам боевиков не место в курортном городе.

"Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК "Вагнер". Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов", — заявил Белопольский.

Примечательно, что в конфликт с массовым захоронением "вагнеровцев" на Кубани вмешался и депутат Госдумы Евгений Первышов. 18 марта в своем телеграм-канале он призвал главу Горячего Ключа Белопольского оставить свою должность и отправиться на войну в Украину.

Угрозы наемников ЧВК "Вагнер" администрации Горячего Ключа

18 марта наемники ЧВК "Вагнер" опубликовали видеообращение к администрации Горячего Ключа с угрозами "прийти и разобраться"

"Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация Горчего Ключа препятствует этому. Вы дождетесь, твари, что нам прийдется прийти и разобраться с вами. Потому что вы, с**и, несете вреда больше, чем украинская армия", — заявили наемники.

19 марта на официальной странице Евгения Пригожина в российской соцсети "Вконтанте" опубликовали сообщение, в котором говорится, что основатель частной военной компании обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении главы МО Горячий Ключ Сергея Белопольского.

Фото: скриншот

"Действия Белопольского являются не только нарушением закона и проявлением неуважения к геройски погибшим защитникам Отечества, но и публично дискредитируют участников специальной военной операции", — заявил Пригожин.

Похороны "вагнеровцев" в Краснодарском крае

19 марта в станице Бакинской, под Горячим Ключом прошли очередные похороны погибших бойцов ЧВК "Вагнер". По информации росСМИ, туда согнали сотни людей. В толпе съехавшихся на похороны заметили депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Дениса Хмелевского, Владислава Граф-Колесника и заместитель председателя городской думы Краснодара Геннадия Уфимцева.

Фото: Соцсети

Примечательно, что на кладбище была обнаружена могила Николая Кононенко. Он был осужден на восемь лет за то, что молотком и ножом покалечил четырех человек.

Напомним, журналист-расследователь Христо Грозев 18 марта в интервью Forbes рассказал, что Евгений Пригожин мечтает возглавить штаб и для него важно получить политическую роль в РФ, а в случае, если с ним случится "несчастный случай", "вагнеровцы" пойдут на Кремль.

Также 18 марта агентство Reuters писало, что Российская группа наемников "Вагнер" планирует набрать около 30 тысяч новых бойцов к середине мая. Пригожин заявил, что рекрутинговые центры ЧВК "Вагнер", которые, по его словам, открылись на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500-800 человек в день.