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Военный Фокус Российско-украинская война

В ЧВК "Вагнер" угрожают расправой администрации Горячего Ключа из-за кладбища наемников (фото)

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Фото: Соцсети | Наемники ЧВК "Вагнер" на похоронах сослуживцев в Краснодарском крае

Евгений Пригожин заявил, что глава курортного города в Краснодарском крае не разрешает ему хоронить убитых в Украине бойцов, но он угрозами заставил его смириться. А подчиненные Пригожина пригрозили "прийти и разобраться" с российскими чиновниками.

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В ЧВК "Вагнер" угрожают расправой местной администрации из-за кладбища наемников (фото)

В курортном городе Горячий Ключ Краснодарского края России разгорелся скандал между городской администрацией и бойцами ЧВК "Вагнер" из-за захоронений наемников. Об этом 18 марта сообщает российский телеграм-канал "Протокол. Краснодар".

Так, в станице Бакинской под Горячим Ключом с декабря прошлого года хоронят погибших в Украине наемников ЧВК "Вагнер". 18 марта в телеграм-канале основателя военной компании Евгения Пригожина было опубликовано сообщение о том, что власти города запретили хоронить на кладбище убитых боевиков. В аудиосообщении Пригожин угрожал главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому привезти к нему домой тела погибших наемников, если ему запретят хоронить их на местном кладбище.

На записи Пригожин также говорит, что после его угроз, мэр Горячего ключа "заглох, обосрался, и замолк" и "робко повторял о том, что кто-то там наверху ему сказал прекратить".

В ответ Белопольский 18 марта заявил, что могилам боевиков не место в курортном городе.

"Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК "Вагнер". Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов", — заявил Белопольский.

Примечательно, что в конфликт с массовым захоронением "вагнеровцев" на Кубани вмешался и депутат Госдумы Евгений Первышов. 18 марта в своем телеграм-канале он призвал главу Горячего Ключа Белопольского оставить свою должность и отправиться на войну в Украину.

Угрозы наемников ЧВК "Вагнер" администрации Горячего Ключа

18 марта наемники ЧВК "Вагнер" опубликовали видеообращение к администрации Горячего Ключа с угрозами "прийти и разобраться"

"Сегодня хоронят наших бойцов. Сегодня администрация Горчего Ключа препятствует этому. Вы дождетесь, твари, что нам прийдется прийти и разобраться с вами. Потому что вы, с**и, несете вреда больше, чем украинская армия", — заявили наемники.

19 марта на официальной странице Евгения Пригожина в российской соцсети "Вконтанте" опубликовали сообщение, в котором говорится, что основатель частной военной компании обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении главы МО Горячий Ключ Сергея Белопольского.

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Фото: скриншот

"Действия Белопольского являются не только нарушением закона и проявлением неуважения к геройски погибшим защитникам Отечества, но и публично дискредитируют участников специальной военной операции", — заявил Пригожин.

Похороны "вагнеровцев" в Краснодарском крае

19 марта в станице Бакинской, под Горячим Ключом прошли очередные похороны погибших бойцов ЧВК "Вагнер". По информации росСМИ, туда согнали сотни людей. В толпе съехавшихся на похороны заметили депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Дениса Хмелевского, Владислава Граф-Колесника и заместитель председателя городской думы Краснодара Геннадия Уфимцева.

вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край Fullscreen
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край Fullscreen
Фото: Соцсети
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край Fullscreen
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край Fullscreen
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край
вагнер, похороны, кладбище, наемники, краснодарский край

Примечательно, что на кладбище была обнаружена могила Николая Кононенко. Он был осужден на восемь лет за то, что молотком и ножом покалечил четырех человек.

Напомним, журналист-расследователь Христо Грозев 18 марта в интервью Forbes рассказал, что Евгений Пригожин мечтает возглавить штаб и для него важно получить политическую роль в РФ, а в случае, если с ним случится "несчастный случай", "вагнеровцы" пойдут на Кремль.

Также 18 марта агентство Reuters писало, что Российская группа наемников "Вагнер" планирует набрать около 30 тысяч новых бойцов к середине мая. Пригожин заявил, что рекрутинговые центры ЧВК "Вагнер", которые, по его словам, открылись на прошлой неделе в 42 городах России, набирают в среднем 500-800 человек в день.