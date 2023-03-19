Пригожин мечтает получить властные полномочия, а "вагнеровцы" готовы пойти на Кремль, — Христо Грозев

По мнению расследователя, перед Путиным и Шойгу возникла дилемма — что делать с "Вагнером", поскольку физически убрать Пригожина они не могут, потому что за ним стоит компетентная военизированная структура.

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Евгений Пригожин мечтает возглавить штаб и для него важно получить политическую роль в РФ, а в случае, если с ним случится "несчастный случай", "вагнеровцы" пойдут на Кремль. Об этом в интервью Forbes рассказал известный журналист-расследователь Христо Грозев.

По его словам, сейчас внутри силовой элиты РФ идет "незаконченная гражданская война".

"Мои источники в "Вагнере" верят в подлинность этой внутренней борьбы. Они поддерживают Пригожина и готовы пойти на Кремль, если с ним что-нибудь случится. Или у них снова отберут победу. Перед Путиным и Сергеем Шойгу, министром обороны РФ, дилемма — что делать" с "Вагнером". Они не готовы решать проблему Пригожина привычным для них путем, например, отравить его. Потому что знают, что за ним хоть обескровленная, но по сравнению с другими компетентная военизированная структура", — говорит расследователь.

По его мнению, для руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина важно получить политическую роль, но просто быть членом какой-то партии ему сейчас мало. Он мечтает получить реальные полномочия власти, как минимум стать начальником штаба. Впрочем, этого, считает Грозев, не допустят российские бизнес-элиты.

"Они понимают, это предел, после которого Россия превращается в Северную Корею, и их качество жизни упадет до нуля. Кто выиграет в этой борьбе, не готов сказать. Но то, что она реальна и, скорее всего, станет причиной коллапса России к того, как она проиграет войну Украине. В этом я почти уверен", — отметил Грозев.

Ранее Фокус сообщал, что ПИК "Вагнер" планирует набрать почти 30 тысяч новобранцев к середине мая. По словам Евгения Пригожина, вербовочные центры открылись на прошлой неделе в 42 городах России. Там в среднем за день набирают 500-800 человек.

По словам российской активистки Ольги Романовой, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поссорился с Минобороны РФ и политическими элитами, и теперь на первый план ставят другую СПК, которую связывают с Шойгу. Романова заявила, что Пригожин "наступил на ногу" Путину, когда резко начал высказываться в адрес Шойгу без одобрения Кремля.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" запустила рекламу на PornHub. В ролике женский голос призывает мужчин призывного возраста воспользоваться услугами организации. Бойцы обещают устроить из всех регионов страны.