Пригожин мріє отримати владні повноваження, а "вагнерівці" готові піти на Кремль, — Христо Грозєв

На думку розслідувача, перед Путіним і Шойгу виникла дилема — що робити з "Вагнером", оскільки фізично прибрати Пригожина вони не можуть, бо за ним стоїть компетентна воєнізована структура.

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Євген Пригожин мріє очолити штаб і для нього важливо здобути політичну роль в РФ, а у разі, якщо з ним трапиться "нещасний випадок", "вагнерівці" підуть на Кремль. Про це в інтерв'ю Forbes розповів відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

За його словами, зараз всередині силової еліти РФ триває "незакінчена громадянська війна".

"Мої джерела у "Вагнері" вірять в автентичність цієї внутрішньої боротьби. Вони підтримують Пригожина та готові піти на Кремль, якщо з ним щось трапиться. Або у них знову відберуть перемогу. Перед Путіним і Сергієм Шойгу, міністром оборони РФ, дилема — що робити з "Вагнером". Вони не готові розвʼязувати проблему Пригожина звичним для них шляхом, наприклад, отруїти його. Бо знають, за ним є хоч знекровлена, але в порівнянні з іншими компетентна воєнізована структура", — говорить розслідувач.

На його думку, для очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина важливо здобути політичну роль, але просто бути членом якоїсь партії йому зараз замало. Він мріє отримати реальні владні повноваження, як мінімум стати начальником штабу. Втім, цього, вважає Грозєв, не допустять російські бізнес-еліти.

"Вони розуміють, це межа, після якої Росія перетворюється на Північну Корею, і їхня якість життя впаде до нуля. Хто виграє у цій боротьбі, не готовий сказати. Але те, що вона реальна, і швидше за все, стане причиною колапсу Росії до того, як вона програє війну Україні. В цьому я майже впевнений", — зауважив Грозєв.

Раніше Фокус повідомляв, що ПВК "Вагнер" планує набрати майже 30 тисяч новобранців до середини травня. За словами Євгена Пригожина, вербувальні центри відкрилися минулого тижня у 42 містах Росії. Там в середньому за день набирають 500-800 осіб.

За словами російської активістки Ольги Романової, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин посварився з Міноборони РФ та політичними елітами, і тепер на перший план ставлять іншу ПВК, яку пов'язують із Шойгу. Романова заявила, що Пригожин "наступив на ногу" Путіну, коли різко почав висловлюватися на адресу Шойгу без схвалення Кремля.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" запустила рекламу на PornHub. У ролику жіночий голос закликає чоловіків призовного віку скористатися послугами організації. Бійців обіцяють влаштувати з усіх регіонів країни.