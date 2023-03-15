"Не др*чи, а йди на роботу": ПВК "Вагнер" запустила рекламу на PornHub (відео)

У ролику жіночий голос закликає чоловіків призовного віку скористатися послугами організації. Бійців обіцяють влаштувати з усіх регіонів країни.

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На популярному сайті для дорослих PornHub з'явилася реклама російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Таким чином громадян намагаються залучити поїхати воювати в Україну, про що повідомляють росЗМІ.

Реклама приватної військової компанії з'являється безпосередньо перед самим роликом з порнографічним матеріалом, якщо заходити на портал без блокування реклами.

На відео зображено половину обличчя жінки з круглим льодяником в області рота, після чого вона починає говорити: "Ми — ох*енна приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в ПВК "Вагнер".

Більше того, наприкінці також з'являється російський номер і кореспондент росЗМІ зв'язався з ними. Його привітав чоловік-оператор із фразою: "Приватна військова компанія "Вагнер", добрий день", що підтвердило причетність організації Євгена Пригожина до поширення цього ролика через інтернет.

"ПВК Євгена Пригожина останнім часом має проблеми з рекламою рекрутингу нових найманців. Великі російські рекламні мережі відмовляють у розміщенні. Після початку конфлікту з міністерством оборони Пригожин також виявився позбавленим можливості поповнювати ряди ПВК у виправних колоніях", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, 13 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що "вагнерівців" продовжує косити. У лікарню під Луганськом за день привезли 150 людей. За інформацією українського відомства, за останню добу українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

10 березня СтратКом ЗСУ повідомляв, що ЗС РФ отримали розпорядження у разі серйозних "косяків" прикидатися бійцями "Вагнер". У Міноборони Росії знайшли вихід, як списати всі "гріхи" окупантів на захоплених територіях. Їх вирішили перекинути на бійців ПВК "Вагнер", повідомляє СтратКом ЗСУ.