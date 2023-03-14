"Частина гібридної війни": Італія звинувачує ПВК "Вагнер" у напливі мігрантів

"Повар Путіна" Євген Пригожин, на думку очільника італійського Міноборони Гвідо Крозетто, причетний до масштабного зростання міграційного явища.

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У понеділок, 13 березня, італійський уряд заявив про причетність найманців російської ПВК "Вагнер" до трагедії поблизу Італії. Йшлося про помсту країні за підтримку України. Посадовці підозрюють, що спроби людей незаконно перетнути Середземне море є частиною стратегії Кремля. Про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експонентне зростання міграційного явища, що відходить від африканських берегів, також, у незначній мірі, є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує підрозділ Вагнера, використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах", — заявив Гвідо Крозетто, міністр оборони Італії.

Голова Міноборони Італії закликав союзників з НАТО допомогти державі у протистоянні напливу мігрантів.

"Атлантичний альянс стає сильнішим, якщо також розділяються проблеми, що виникають внаслідок колективного вибору, але він ризикує розвалитися, якщо країни, які найбільше піддаються різним видам відплати, залишаться наодинці", — підкреслив Крозетто.

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні також прокоментував міграційну проблему. Він повідомив про занепокоєння тим, що мігранти прибувають з підконтрольних ПВК районів.

За інформацією італійського МВС, цьогоріч до Італії прибуло близько 20 тисяч мігрантів. Водночас за той самий період 2022 року в країну прибуло значно менше людей — близько 6 тисяч. Повідомляється, що проблема міграції посилює тиск на правий уряд.

Відповідь Росії

РосЗМІ пишуть, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на звинувачення. Росіянин звернувся до італійського посадовця та порадив йому сконцентруватись на власних проблемах.

"Ми взагалі не знаємо, що відбувається з міграційною кризою, і цим не займаємося. У нас своїх справ купа. А Гвідо Кросетто… треба менше на всі боки дивитися і розбиратися зі своїми власними проблемами, які, схоже, він профукав", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого неподалік італійського портового міста Кротоне затонуло судно, на борту якого було близько 200 осіб. Це були мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану. Тоді прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала Середземне море "братською могилою".

Раніше, 21 лютого, Джорджія Мелоні повідомила про новий пакет військової допомоги Україні. Італія анонсувала надання українським захисникам ЗРК — SAMP-T та Skyguard Аspide. Посадовиця відмовила у постачанні винищувачів, бо вони не є "оборонною зброєю".