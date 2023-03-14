"Часть гибридной войны": Италия обвиняет ЧВК "Вагнер" в наплыве мигрантов

"Повар Путина" Евгений Пригожин, по мнению главы итальянского Минобороны Гвидо Крозетто, причастен к масштабному росту миграционного явления.

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В понедельник, 13 марта, итальянское правительство заявило о причастности наемников российского ЧВК "Вагнер" к трагедии близ Италии. Речь шла о мести стране за поддержку Украины. Чиновники подозревают, что попытки людей незаконно пересечь Средиземное море являются частью стратегии Кремля. Об этом сообщает Reuters.

"Я думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что экспоненциальный рост миграционного явления, отходящий от африканских берегов, также, в незначительной степени, является частью четкой стратегии гибридной войны, которую реализует подразделение Вагнера, используя свой вес в некоторых африканских странах", – заявил Гвидо Крозетто, министр обороны Италии.

Глава Минобороны Италии призвал союзников с НАТО помочь государству в противостоянии наплыву мигрантов.

"Атлантический альянс становится сильнее, если также разделяются проблемы, возникающие в результате коллективного выбора, но он рискует развалиться, если страны, наиболее подверженные различным видам возмездия, останутся наедине", — подчеркнул Крозетто.

Глава МИД Италии Антонио Таяни также прокомментировал миграционную проблему. Он сообщил о беспокойстве из-за того, что мигранты прибывают с подконтрольных ЧВК районов.

По информации итальянского МВД, в этом году в Италию прибыло около 20 тысяч мигрантов. В то же время, за тот же период 2022 года в страну прибыло значительно меньше людей — около 6 тысяч. Сообщается, что проблема миграции усугубляет давление на правое правительство.

Ответ России

РосСМИ пишут, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на обвинения. Россиянин обратился к итальянскому чиновнику и посоветовал ему сконцентрироваться на собственных проблемах.

"Мы вообще не знаем, что происходит с миграционным кризисом, и этим не занимаемся. У нас своих дел куча. А Гвидо Кроссетто… надо меньше по сторонам смотреть и разбираться со своими собственными проблемами, которые, похоже, он профукал", — сказал Пригожин.

Напомним, в воскресенье, 26 февраля неподалеку от итальянского портового города Кротоне затонуло судно, на борту которого находилось около 200 человек. Это были мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана. Тогда премьер-министр Италии Джорджия Мэлони назвала Средиземное море "братской могилой".

Ранее, 21 февраля, Джорджия Мэлони сообщила о новом пакете военной помощи Украине. Италия анонсировала предоставление украинским защитникам ЗРК — SAMP-T и Skyguard Аspide. Чиновница отказала в поставке истребителей, потому что они не являются "оборонным оружием".