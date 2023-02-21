Италия предоставит Украине новый пакет помощи: какая техника в него войдет (фото)

Глава правительства Италии Джорджа Мелони уточнила, что речь идет о зенитно-ракетных и противотанковых комплексах. Вопрос передачи ВСУ истребителей еще будет обсуждаться в круге международных партнеров.

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Италия предоставит Вооруженным силам Украины шестой пакет помощи, в который войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, а также комплексы Skyguard Аspide и Spada. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего визита в Киев во вторник, 21 февраля.

"Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине. Тут очень важны ЗРК SAMP-T, но в новом пакете помощи есть также другие системы ЗРК – Skyguard Аspide. Их сегодня целью является защитить стратегическую инфраструктуру (Украины, — ред.)", — сказа лава правительства Италии.

По словам Мелони, Россия сейчас ведет "циничную игру", цель которой — уменьшить гражданское сопротивление. И поэтому на этот вызов нужно отвечать.

"Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии", — уточнила премьер-министр.

Истребители для Украины: что сказала премьер-министр Италии по этому поводу

По словам Джорджи Мелони, речь о поставках истребителей сейчас не идет, так как Украина может получать исключительно то оружие, которое помогает ей обороняться от агрессора, но не атаковать.

"Что касается поставок истребителей. Я хочу сказать важный момент, когда речь идет о стране, в отношении которой совершена агрессия, то есть все оружие, которое поставляется стране, подвергшейся агрессии, это все для защиты. Это оборонное оружие", — подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что по поводу истребителей для украинских военных еще могут состояться консультации с международными партнерами.

Что известно о комплексах, которые получит Украина

SAMP/T — это наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия, предназначена для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Это также единственная европейская оборонная система с противобаллистической способностью.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км. Все 8 ракет Aster-30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Зенитно-ракетный комплекс для обороны используют Франция, Италия и Сингапур.

[ + – ] Зенитно-ракетный комплекс SAMP/T

Аspide — это итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В него входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса воздух-воздух.

Skyguard Аspide рассчитаны на сухопутное базирование.

[ + – ] ЗРК Аspide, который получат и украинские военные Фото: Youtube

Spada — итальянский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработан итальянской фирмой Selenia[it]. В качестве зенитной управляемой ракеты в составе ЗРК "Spada" используется ЗУР Aspide Mk.1. Комплекс неоднократно модернизировался; последний вариант комплекса, получивший обозначение "Spada-2000", использует ЗУР "Aspide-2000".

Напомним, 17 февраля стало известно, что Франция тайно передала Украине ракетные комплексы Akeron. По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жана-Луи Тьерио, противотанковые ракетные комплексы украинские военные уже использовали в боевой обстановке.

Фокус также писал о том, что глава МИД Израиля в феврале обсудил проблему иранских дронов с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Эли Коэна, Израиль увеличит помощь Украине и поможет с послевоенным восстановлением. А в отношении террористической деятельности Ирана в Украине нужны практические шаги международного сообщества.