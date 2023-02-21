Італія надасть Україні новий пакет допомоги: яка техніка до нього увійде (фото)

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні уточнила, що йдеться про зенітно-ракетні та протитанкові комплекси. Питання передавання ЗСУ винищувачів ще обговорюватиметься у колі міжнародних партнерів.

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Італія надасть Збройним силам України шостий пакет допомоги, до якого увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, а також комплекси Skyguard Аspide та Spada. Про це повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту до Києва у вівторок, 21 лютого.

"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні. Тут дуже важливими є ЗРК SAMP-T, але в новому пакеті допомоги є також інші системи ЗРК – Skyguard Аspide. Їх метою сьогодні є захистити стратегічну інфраструктуру (України, — ред.)", — сказала глава уряду Італії.

За словами Мелоні, Росія зараз веде "цинічну гру", мета якої — зменшити цивільний спротив. І тому на цей виклик слід відповідати.

"Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології", — уточнила прем'єр-міністерка.

Винищувачі для України: що сказала прем'єр-міністерка Італії з цього приводу

За словами Джорджі Мелоні, про поставки винищувачів зараз не йдеться, оскільки Україна може отримувати виключно ту зброю, яка допомагає їй оборонятися від агресора, але не атакувати.

"Що стосується поставок винищувачів. Я хочу сказати важливий момент, коли йдеться про країну, проти якої скоєно агресію, тобто вся зброя, яка постачається країні, яка зазнала агресії, це все для захисту. Це оборонна зброя", — наголосила глава уряду.

Вона додала, що з приводу винищувачів українських військових ще можуть відбутися консультації з міжнародними партнерами.

Що відомо про комплекси, які отримає Україна

SAMP/T — це наземна система "земля-повітря" середнього радіусу дії, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також єдина європейська оборонна система з протибалістичною здатністю.

SAMP/T може знищувати ворожі літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на відстані від 3 км до 25 км, висота ураження — до 25 км. Усі 8 ракет Aster-30, що містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Зенітно-ракетний комплекс для оборони використовують Франція, Італія та Сінгапур.

[ + – ] Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T

Аspide — це італійське сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До нього входять зенітні керовані ракети та ракети класу повітря-повітря.

Skyguard Аspide розрахований на сухопутне базування.

[ + – ] ЗРК Аspide, який отримають й українські військові Фото: dog-drone

Spada — італійський зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розроблений італійською фірмою Selenia[it]. Як зенітна керована ракета у складі ЗРК "Spada" використовується ЗУР Aspide Mk.1. Комплекс неодноразово модернізувався; останній варіант комплексу, що одержав позначення "Spada-2000", використовує ЗУР "Aspide-2000".

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Франція таємно передала Україні ракетні комплекси Akeron. За словами віце-президента Комісії з національної оборони Жана-Луї Тьєріо, протитанкові ракетні комплекси українські військові вже використовували у бойовій обстановці.

Фокус також писав про те, що глава МЗС Ізраїлю у лютому обговорив проблему іранських дронів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Елі Коена, Ізраїль збільшить допомогу Україні та допоможе з повоєнним відновленням. А щодо терористичної діяльності Ірану в Україні потрібні практичні кроки міжнародної спільноти.