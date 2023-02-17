Франція таємно передала Україні ракетні комплекси Akeron: що про них відомо (фото)

За словами віцепрезидента Комісії з національної оборони Жана-Луї Тьєріо, протитанкові ракетні комплекси українські військові вже використовували у бойовій обстановці.

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Франція передала Україні нові протитанкові ракетні комплекси Akeron. Про це заявив віцепрезидент Комісії з національної оборони та Збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо.

"Франція передала Україні неназвану кількість протитанкових ракетних комплексів та ракет до них", — сказав Тьєріо.

Він уточнив, що офіційний Париж провів цю передачу таємно.

"Сьогодні ясно, що озброєння, яке ви надсилаєте, хороше і працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral і надіслані AKERON добре виконують свої завдання", — додав віцепрезидент Комісії з національної оборони Франції.

Akeron MP: що відомо про ці протитанкові ракетні комплекси

Akeron MP – легка багатоцільова ракета. Належить до ракетних систем п'ятого покоління і надійшла на озброєння ЗС Франції у 2017 році.

Протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) розроблений MBDA France з метою замінити "MILAN" та FGM-148 "Javelin" американського виробництва.

Akeron MP — переносний комплекс (його вага — до 15 кг) і призначений для використання піхотинцями. Його можна встановлювати на бойові машини.

Має дальність стрілянини до п'яти кілометрів. Інфрачервона оптична система самонаведення ракети дозволяє їй наводитись на ціль автономно і без додаткового введення. Відразу після запуску військовий може залишити позицію.

Нагадаємо, Данія передала Україні всі свої САУ CAESAR. В арсеналі збройних сил Данії станом на 2022 рік було 15 одиниць такого озброєння. Крім того, раніше стало відомо, що Копенгаген передасть українській армії усі 19 САУ CAESAR, які було закуплено для власної армії.

Фокус також писав, що у лютому Україна запросила засоби захисту від ядерної та хімічної зброї. Їхня наша країна запросила в Італії в рамках пакету військової допомоги.