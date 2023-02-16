Україна запросила засоби захисту від ядерної та хімічної зброї, — Міноборони Італії

Подібні запити, як стверджує міністр Гвідо Крозетто, викликають занепокоєння італійського уряду.

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Україна в межах військової допомоги запросила в Італії засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Про це 16 лютого заявив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто.

За його словами, запит від України надійшов кількома днями раніше.

Крозетто стверджує, що Київ попросив Італію передати засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Глава Міноборони наголосив, що зазначений запит буде опрацьовано, а запитана амуніція вирушить до України в наступному пакеті військової допомоги.

Окремо Гвідо Крозетто заявив, що прохання про передачу засобів захисту від зброї масового ураження викликає занепокоєння італійського уряду.

"Україна останніми днями попросила Італію надати засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Ми, Італія, надамо їх разом із цивільною допомогою, генераторами, ковдрами. Вони викликають менше галасу, ніж танки, але й більше занепокоєння. Ми затвердили шостий указ про допомогу Україні, і саме ці матеріали ми надішлемо", — резюмував глава Міноборони Італії, анонсуючи нову військову допомогу на потреби Сил оборони України.

Зазначимо, що наприкінці січня глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто пропонував послабити обмеження проти простих росіян. Країни Заходу, за словами профільного міністра, помиляються, коли розглядають усіх громадян РФ без винятку як ворогів.

10 лютого в італійських ЗМІ з'явилася інформація, що Італія незабаром офіційно оголосить про передачу Україні ЗРК SAMP/T, які мають посилити українську систему ППО.