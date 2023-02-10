"Не впливає на ескалацію війни": Італія незабаром оголосить про передачу Україні ЗРК SAMP/T

Зенітно-ракетний комплекс зможе перехоплювати як крилаті, так і балістичні ракети в радіусі 100 км.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очікує, що найближчими днями офіційно оголосять про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Роботи ведуться разом із Францією. Про це повідомляє ANSA.

Мелоні заявляє, що Італія повністю віддана допомозі Україні. Нещодавно вона одержала запрошення від президента України Володимира Зеленського відвідати Київ. Під час пресконференції вона також заявила, що Італія разом із Францією передадуть українській армії ПРО SAMP/T.

"Ми якийсь час займалися з Парижем дуже важливою для України справою. Я думаю, ми рухаємося оперативно та найближчими днями зможемо оголосити про це остаточно. Хто допомагає Україні, той працює на мир", — заявила Джорджа Мелоні.

SAMP/T зможе перехоплювати авіаційну техніку ЗС РФ і крилаті ракети. Також може збивати балістичні ракети. Радіус дії комплексу складає 100 км.

Також прем'єр-міністерка заявила, що рішення про постачання Україні винищувачів залежить від міжнародної спільноти. Вона не згодна з тим, що військова допомога призведе до ескалації війни.

[ + – ] Подкаст "Мілітарного" про SAMP/T

Нагадаємо, 28 січня ЗМІ писали, що Франція та Італія фіналізують технічні деталі щодо постачання Україні SAMP/T і 700 ракет до них.

7 січня ЗМІ також повідомляли, що США тиснуть на Рим, щоб він терміново передав Україні ЗРК SAMP/T.