"Не влияет на эскалацию войны": Италия скоро объявит о передаче Украине ЗРК SAMP/T

Зенитно-ракетный комплекс сможет перехватывать как крылатые, так и баллистические ракеты в радиусе 100 км.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ожидает, что в ближайшие дни официально объявят о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Работы ведутся вместе с Францией. Об этом сообщает ANSA.

Мелони заявляет, что Италия полностью привержена помощи Украине. Недавно она получила приглашение от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. В ходе пресс-конференции она также заявила, что Италия вместе с Францией передадут украинской армии ПРО SAMP/T.

"Мы какое-то время занимались с Парижем по очень важному для Украины делу. Я думаю, мы продвигаемся оперативно и в ближайшие дни сможем объявить об этом окончательно. Кто помогает Украине, тот работает на мир", — заявила Джорджа Мелони.

SAMP/T — сможет перехватывать авиационную технику ВС РФ и крылатые ракеты. Также они могут сбивать баллистические ракеты. Радиус действия комплекса составляет 100 км.

Также премьер-министр заявила, что решение о поставках Украине истребителей зависит от международного сообщества. Она не согласна с тем, что военная помощь приведет к эскалации войны.

[ + – ] Подкаст "Милитарного" о SAMP/T

Напомним, 28 января СМИ писали, что Франция и Италия финализируют технические детали по поставкам Украине SAMP/T и 700 ракет к ним.

7 января СМИ также сообщали, что США давят на Рим, чтобы они срочно передали Украине ЗРК SAMP/T.