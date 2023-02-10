"Не влияет на эскалацию войны": Италия скоро объявит о передаче Украине ЗРК SAMP/T
Зенитно-ракетный комплекс сможет перехватывать как крылатые, так и баллистические ракеты в радиусе 100 км.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ожидает, что в ближайшие дни официально объявят о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Работы ведутся вместе с Францией. Об этом сообщает ANSA.
Мелони заявляет, что Италия полностью привержена помощи Украине. Недавно она получила приглашение от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. В ходе пресс-конференции она также заявила, что Италия вместе с Францией передадут украинской армии ПРО SAMP/T.
"Мы какое-то время занимались с Парижем по очень важному для Украины делу. Я думаю, мы продвигаемся оперативно и в ближайшие дни сможем объявить об этом окончательно. Кто помогает Украине, тот работает на мир", — заявила Джорджа Мелони.
SAMP/T — сможет перехватывать авиационную технику ВС РФ и крылатые ракеты. Также они могут сбивать баллистические ракеты. Радиус действия комплекса составляет 100 км.
Также премьер-министр заявила, что решение о поставках Украине истребителей зависит от международного сообщества. Она не согласна с тем, что военная помощь приведет к эскалации войны.
Напомним, 28 января СМИ писали, что Франция и Италия финализируют технические детали по поставкам Украине SAMP/T и 700 ракет к ним.
7 января СМИ также сообщали, что США давят на Рим, чтобы они срочно передали Украине ЗРК SAMP/T.