Погибли десятки людей, включая детей: в Италии затонула лодка с мигрантами (видео)

По словам журналистов BBC, на борту лодки, которая отчалила из Турции несколькими днями ранее, находились мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана.

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В воскресенье, 26 февраля, неподалеку от итальянского портового города Кротоне затонуло судно, на борту которого находилось около 200 человек. Об этом сообщает BBC.

На борту затонувшей лодки, которая несколькими днями ранее вышла из Турции, были мигранты из Афганистана, Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Ирана. Известно о гибели по меньшей мере 63 человек, среди которых 12 детей, в том числе младенец.

Тела погибших были найдены на одном из пляжей курорта в регионе Калабрия. По данным береговой охраны, 80 человек были найдены живыми. Один из выживших был задержан таможенной полицией по обвинению в торговле мигрантами.

[ + – ] Тела погибших вместе с обломками судна были выброшены на берег

На происшествие отреагировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони, призвав институты ЕС принять меры, чтобы остановить нелегальные перемещения мигрантов водным транспортом.

"Это еще одна трагедия, происходящая у наших берегов. Она напоминает всем нам, что Средиземное море — это гигантская братская могила, в которой находятся десятки тысяч душ, и она продолжает расширяться", — прокомментировал крушение представитель некоммерческой организации, занимающейся спасательными работами в Средиземноморье, Франческо Креаццо.

Напомним, что в пятницу, 17 февраля, на территории Болгарии был обнаружен грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов из Афганистана. Афганцы находились в специальном тайнике, расположенном под отсеком с лесоматериалом. Предположительно, люди скончались от удушья.

Ранее, 28 января, в Пограничной охране Польши сообщили, что 46 нелегальных мигрантов в Беларуси попытались перейти границу с Польшей и забросали польский патруль камнями. Всего в зоне пограничного поста в Черемче сотрудники выявили пятнадцать иностранцев, которые незаконно пересекли границу.