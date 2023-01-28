Хотели попасть в Польшу: нелегальные мигранты в Беларуси забросали польский патруль камнями

46 граждан из Ирана, Сирии, Афганистана и других стран пытались через Беларусь незаконно попасть в Польшу на разных пограничных пунктах.

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46 нелегальных мигрантов в Беларуси попытались перейти границу с Польшей и забросали польский патруль камнями. Об этом рассказали в Пограничной охране Польши.

Сообщается, что инцидент произошел 26 января. В зоне пограничного поста в Черемче сотрудники выявили группу из пятнадцати иностранцев, которые ранее незаконно пересекли польско-белорусскую границу.

Прибывший на место патруль был закидан камнями. Во время этого никто не пострадал, но повреждена служебная машина Пограничной службы.

"Среди лиц, въехавших в нашу страну, в качестве проводников были выявлены двое граждан Турции. Их задачей было провести группу через границу, передать курьерам и вернуться на белорусскую сторону границы", — сказано в сообщении.

Попытки нелегального проникновения в страну также были зафиксированы на охраняемых постами пограничной службы участках в Кузнице, Наревке и Мельнике. Обнаруженные иностранцы прибыли из Ирана, Сирии, Судана, Афганистана, Турции и Бангладеша.

Напомним, 25 октября стало известно, что Польша может отгородиться барьером от российской Калининградской области, чтобы остановить волну мигрантов из Африки и Азии. РФ открыла небо над Калининградской областью для самолетов из Турции, Сирии и Беларуси.

Ранее, 30 августа, сообщалось, что Литва отгородилась от Беларуси забором с колючей проволокой. Стены длиной 502 километра нужна для того, чтобы бороться с переправкой белорусскими чиновниками незаконных мигрантов в Европу.