Хотіли потрапити в Польщу: нелегальні мігранти в Білорусі закидали польський патруль камінням

46 громадян із Ірану, Сирії, Афганістану й інших країн намагалися через Білорусь незаконно потрапити в Польщу на різних прикордонних пунктах.

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46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перейти кордон із Польщею та закидали польський патруль камінням. Про це розповіли в Прикордонній охороні Польщі.

Повідомляється, що інцидент стався 26 січня. У зоні прикордонного посту в Черемчі співробітники виявили групу з п'ятнадцяти іноземців, які раніше незаконно перетнули польсько-білоруський кордон.

Патруль, що прибув на місце, був закиданий камінням. Під час цього ніхто не постраждав, але була пошкоджена службова машина Прикордонної служби.

"Серед осіб, які в'їхали в нашу країну як провідників було виявлено двох громадян Туреччини. Їхнім завданням було провести групу через кордон, передати кур'єрам і повернутися на білоруський бік кордону", — сказано в повідомленні.

Спроби нелегального проникнення в країну також були зафіксовані на прикордонних службах, що охороняються постами, ділянках у Кузниці, Наревці та Мельнику. Виявлені іноземці прибули з Ірану, Сирії, Судану, Афганістану, Туреччини та Бангладешу.

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Польща може відгородитися бар'єром від російської Калінінградської області, щоб зупинити хвилю мігрантів із Африки й Азії. РФ відкрила небо над Калінінградською областю для літаків із Туреччини, Сирії та Білорусі.

Раніше, 30 серпня, повідомлялося, що Литва відгородилася від Білорусі парканом із колючим дротом. Стіни завдовжки 502 кілометри потрібні для того, щоб боротися з переправкою білоруськими чиновниками незаконних мігрантів у Європу.