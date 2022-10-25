Нова міграційна криза: Польща відгородиться бар'єром від Калінінградської області, – ЗМІ
Росія відкрила небо над Калінінградською областю для літаків із Туреччини, Сирії та Білорусі. Польські чиновники тепер думають, як зупинити хвилю нелегальних мігрантів.
Польща може розпочати будівництво бар'єра на кордоні з російським Калінінградом, щоб зупинити хвилю мігрантів з Африки та Азії. Про це заявив високопосадовець у спілкуванні з агентством Reuters.
Варшава звинувачує Москву та Мінськ у використанні мігрантів для дестабілізації Європи. Після початку повномасштабної війни в Україні криза міграції, в якій брали участь тисячі африканських та середньоазіатських громадян у 2021 році, може повторитись.
Генеральний секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський заявив, що бар'єр можуть побудувати за аналогією із загородженням на кордоні з Білоруссю.
"Доведеться посилити сили на цій ділянці кордону, розглянути будівництво прикордонних укріплень, аналогічних тим, які зведені на польсько-білоруській ділянці. З урахуванням відкриття неба над Калінінградською областю для літаків із Туреччини, Сирії та Білорусі, це може статися найближчими тижнями", — сказав він.
Польща вже збудувала сталевий бар'єр висотою 5,5 метрів і завдовжки близько 187 км на кордоні з Білоруссю, огорожу оснащено датчиками руху та камерами. Прикордонники отримали гроші на будівництво електронного бар'єра із датчиків та камер на кордоні з Калінінградською областю, зазначило агентство.
Росія не проти
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія не заважатиме втіленню цих ідей.
"Ми не можемо перешкодити, та й не збираємося, реалізації таких рішень... Історія щоразу доводить дурість рішень про будівництво стін, тому що з плином років чи десятиліть усі стіни падають", — сказав представник Кремля.
Аеропорт у Калінінграді працює в режимі відкритого неба
Росія перевела аеропорт у Калінінграді у режим відкритого неба з 1 жовтня для рейсів з усього світу. Західні експерти говорять про можливу підготовку нової кризи біженців із Сирії до європейських країн через Калінінград.
Мігранти з Білорусі, Сирії та Туреччини можуть прибувати до Калінінграда. Кордон Польщі з Калінінградською областю має довжину 210 кілометрів. За словами аналітиків, його легко пройти через ліс та відсутність річок.
Важко повірити, що ті, хто приїхав з країн Близького Сходу чи Африки, раптом захочуть насолодитися туристичними пам'ятками Калінінградської області, вважає експерт Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині Кшиштоф Женгота.
Нагадаємо, що правозахисна організація Amnesty International 12 жовтня звинуватила Латвію у жорстокому поводженні з мігрантами та біженцями. Правозахисники вважають, що влада жорстоко відтісняє мігрантів на кордоні з Білоруссю, деяких нібито таємно утримують під вартою і катують.
Литва відгородилася від Білорусі парканом та колючим дротом. Бар'єр встановили на ділянках кордону довжиною понад 50 кілометрів.