"Це деградація": Amnesty International звинуватила Латвію у тортурах мігрантів, з'явилася реакція МЗС

Міжнародна правозахисна організація потрапила у новий скандал, випустивши доповідь, в якій звинувачує балтійську державу у жорстокому поводженні з біженцями. Інші аналогічні звіти присвячені Литві та Польщі.

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International учора, 12 жовтня, випустила нову доповідь під назвою "Латвія. Повернутися додому — чи назавжди залишитися в лісі", в якій звинувачує Латвію у жорстокому поводженні з мігрантами та біженцями, які намагаються потрапити до країни через кордон із Білоруссю. Про це повідомляється на офіційному сайті AI.

Як випливає зі звіту, латвійська влада жорстоко відтісняє мігрантів на кордоні з Білоруссю. При цьому, вважають правозахисники, тут нібито зафіксовано серйозні порушення прав людини, враховуючи таємне утримання під вартою та тортури.

У доповіді наголошується, що мігрантів утримують у невідомих місцях у місцевих лісах, після чого примусово та "незаконно" повертають у Білорусь.

Як уточнюється, багато людей нібито стикалися зі побиттям і тортурами, враховуючи удари електрошокером по статевих органах.

Крім того, заявляють в організації, латвійська влада неодноразово продовжувала надзвичайний стан, щоб не пропускати мігрантів на територію держави.

"Латвія поставила біженцям і мігрантам жорстокий ультиматум: погоджуйтеся на "добровільне" повернення у свою країну або залишайтеся на кордоні в очікуванні затримання, незаконного видворення [з Латвії] та катувань", — прокоментувала директорка європейського офісу Amnesty International Єва Гедді.

[ + – ] Аmnesty International пише, що латвійська влада нібито незаконно видворяє біженців із країни

Доповідь Amnesty International: реакція Латвії

У Латвії обурено відреагували на доповідь Amnesty International. Міністерство внутрішніх справ і Державна прикордонна охорона Латвії вважають звинувачення правозахисників у тому, що країна нібито катувала мігрантів безпідставними.

Глава МЗС країни Едгарс Рінкевичс назвав звіт "деградацією колись поважної організації".

"За останній час Amnesty International втратила будь-яку довіру, і цей звіт ще раз доводить повну деградацію колись поважної правозахисної організації. Латвія відкидає ці надумані звинувачення", — прокоментував дипломат у своєму Twitter.

Інші звіти Amnesty International

У вересні 2021 року правозахисники звинуватили Польщу в тому, що країна нібито незаконно витісняє мігрантів назад у Білорусь.

У свіжій доповіді Єва Гедді також згадала Литву та Польщу.

"Латвія, Литва та Польща продовжують чинити серйозні зловживання під приводом перебування під "гібридною атакою" з боку Білорусі. Надзвичайний стане дозволяє латвійській владі незаконно повертати людей у Білорусь" –– заявила представниця AI.

Amnesty International: звинувачення України

4 серпня AI випустила доповідь, в якій звинуватила Збройні сили України у порушенні гуманітарного права. Зокрема, правозахисники написали про те, що українські військові нібито перетворюють цивільні об'єкти, враховуючи школи, на військові бази, викликаючи вогонь російських військ.

"Українські військові наражають на небезпеку цивільне населення України, створюючи бази і розміщуючи системи озброєння в житлових районах — зокрема в школах і лікарнях — у спробі відбити російське вторгнення", — заявила організація.

На доповідь AI одразу відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. У коментарі Фокусу він зокрема сказав, що Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. При цьому будь-які звинувачення ЗСУ у порушеннях мають характер інформаційної операції для дискредитації наших військових.

МЗС України також розкритикувало звіт правозахисників і заявило, що подібними "розслідуваннями" організація створює фальшивий баланс між жертвою та країною-агресором.