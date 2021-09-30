Amnesty International: Польща витісняє мігрантів за білоруський кордон

Біженці голодують на польському кордоні: "білоруські солдати оточили нас колючим дротом із чотирьох сторін, щоб ми нікуди не пішли".

Влада Польщі намагається відтіснити назад за білоруський кордон людей, які шукають притулку, повідомляє Euronews із посиланням на Amnesty International. За інформацією правозахисної організації, у кінці серпня польські прикордонники видворили за територію країни назад у Білорусь групу з 32 афганців, серед яких була й 15-річна дитина. Знімки, зроблені супутником, і фотографії свідчать про те, що мігранти перебували на польській території 18 серпня, але за ніч їх витіснили назад у Білорусь.

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За словами представника Amnesty International Ів Геді (Eve Geddie), озброєні прикордонники оточили імпровізований табір біженців і тижнями тримали їх у жахливих умовах. Надалі цю групу людей силою витіснили на територію Білорусі в ніч на 18 серпня.

Вихідці з афганістану через адвокатів подали прохання про притулок 20 серпня. Через п'ять днів Європейський суд із прав людини ухвалив, що Польща повинна забезпечити цих людей їжею, водою, одягом, належним медичним забезпеченням і за можливості житлом. Минуло більше місяця, але Польща так і не надала цим людям тимчасову допомогу, і вони до цих пір перебувають на кордоні.

Надзвичайний стан

На початку вересня Варшава оголосила про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю після того, як приплив мігрантів різко збільшився. Прикладо Польщі наслідують сусідні Литва та Латвія, які теж межують із Білоруссю.

Євросоюз звинувачує офіційний Мінськ в організації нелегальної міграції через територію країни. Робиться це нібито у відповідь на санкції щодо Білорусі через порушення на президентських виборах 2020 року і насильницьке придушення протестів, які послідували за ними.

Через надзвичайний стан ні журналісти, ні співробітники НУО не можуть потрапити на територію польського кордону, а згідно з постановою, яка з'явилася ще раніше, польська влада може видворяти затриманих людей назад за кордон.

Amnesty International вважає, що це суперечить Закону про біженців, який Польща зобов'язалася виконувати. Обмежується доступ до території Польщі людей, які шукають притулку. Порушується принцип, згідно з яким біженці не повинні піддаватися кримінальному переслідуванню та нести покарання за незаконний перетин кордону або перебування в країні.

У вересні протягом одного тижня на польсько-білоруському кордоні загинули п'ять мігрантів. Представники НУО "Fundacja Ocalenie" ("Фонд порятунку") побоюються, що жертв може бути ще більше: умови, у яких перебувають афганські біженці, загрожують здоров'ю та життю.

За розповідями деяких із них, людям не вистачає їжі, у текстовому повідомленні один афганець написав, що "білоруські солдати з чотирьох боків оточували нас колючим дротом, щоб ми нікуди не пішли". Через кілька днів під час телефонного дзвінка цей чоловік сказав, що дуже ослаблений і йому важко говорити.

Раніше Фокус повідомляв про те, що за 28 вересня було зафіксовано понад 450 спроб перетину кордону з Білорусі, що стало рекордним показником.