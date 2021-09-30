Amnesty International: Польша вытесняет мигрантов за белорусскую границу

Беженцы голодают на польской границе: "белорусские солдаты окружили нас колючей проволокой с четырех сторон, чтобы мы никуда не ушли".

Власти Польши пытаются оттеснить обратно за белорусскую границу людей, ищущих убежище, сообщает Euronews со ссылкой на Amnesty International. По информации правозащитной организации, в конце августа польские пограничники выдворили за территорию страны обратно в Беларусь группу из 32 афганцев, среди которых был и 15-летний ребенок. Снимки, сделанные спутником, и фотографии свидетельствуют о том, что мигранты находились на польской территории 18 августа, но за ночь их вытеснили обратно в Беларусь.

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По словам представителя Amnesty International Ив Геди (Eve Geddie), вооруженные пограничники окружили импровизированный лагерь беженцев, и неделями содержали их в ужасных условиях. В дальнейшем эту группу людей силой вытеснили на территорию Беларуси в ночь на 18 августа.

Выходцы из афганистана через адвокатов подали прошение об убежище 20 августа. Спустя пять дней Европейский суд по правам человека постановил, что Польша должна обеспечить этих людей едой, водой, одеждой, надлежащим медицинским обеспечением и по возможности жильем. Прошло больше месяца, но Польша так и не оказала этим людям временную помощь, и они до сих пор находятся на границе.

Чрезвычайное положение

В начале сентября Варшава объявила о чрезвычайном положении на границе с Беларусью после того, как приток мигрантов резко увеличился. Примеру Польши последовали соседние Литва и Латвия, которые тоже граничат с Беларусью.

Евросоюз обвиняет официальный Минск в организации нелегальной миграции через территорию страны. Делается это якобы в ответ на санкции в отношении Беларуси из-за нарушений на президентских выборах 2020 года и последовавшим за ними насильственным подавлением протестов.

Из-за чрезвычайного положения ни журналисты, ни сотрудники НПО не могут попасть на территорию польской границы, а согласно постановлению, которое появилось еще раньше, польские власти могут выдворять задержанных людей обратно за границу.

Amnesty International считает, что это противоречит Закону о беженцах, который Польша обязалась выполнять. Ограничивается доступ к территории Польши людей, ищущих убежище. Нарушается принцип, согласно которому беженцы не должны подвергаться уголовному преследованию и нести наказание за незаконное пересечение границы или пребывание в стране.

В сентябре в течение одной недели на польско-белорусской границе погибли пять мигрантов. Представители НПО "Fundacja Ocalenie" ("Фонд спасения") опасаются, что жертв может быть еще больше: условия, в которых содержатся афганские беженцы, угрожают здоровью и жизни.

По рассказам некоторых из них, людям не хватает еды, в текстовом сообщении один афганец написал, что "белорусские солдаты с четырех сторон окружали нас колючей проволокой, чтобы мы никуда не ушли". Через несколько дней во время телефонного звонка этот человек сказал, что очень ослаблен и ему трудно говорить.

Ранее Фокус сообщал о том, что за 28 сентября было зафиксировано более 450 попыток пересечения границы из Беларуси, что стало рекордным показателем.