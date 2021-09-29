Почти 500 человек за сутки. Польша сообщила о рекордном наплыве нелегалов из Беларуси

Всего с начала сентября в страну из соседней республики попытались проникнуть около 6 тысяч мигрантов. Польские власти намерены продлить действие режима ЧП на границе.

Польские пограничники за минувшие сутки вторник, 28 сентября, зафиксировали 473 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси. Это рекордный показатель, сообщила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская изданию RMF 24.

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По словам представительницы ведомства, пограничники пресекли все попытки незаконного пересечения границы. С начала сентября они зафиксировали около 6 тысяч таких попыток.

Отметим, что со 2 сентября в приграничных с Беларусью регионах Польши — Подляском и Люблинском воеводствах — в составе которых находятся 183 населенных пункта, было введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент страны Анджей Дуда. Срок действия режима ЧП пока ограничен 30 днями, однако глава государства уже сообщил журналистам, что продление срока на 60 дней, учитывая ситуацию на границе с Беларусью, "будет оправдано".

По данным журналистов, несколько нелегальных мигрантов погибли в приграничной зоне. Так, 19 сентября были обнаружены тела трех иракцев, которые умерли от переохлаждения. Также в Беларуси, рядом с польской границей, пограничники нашли тело женщины, с которой было трое детей и двое взрослых.

В ночь с 24 на 25 сентября также скончался 16-летний уроженец Ирака. Сначала ему удалось пересечь границу со всей своей семьей, однако пограничники оттеснили его на территорию Беларуси, где он и умер.

Напомним, летом этого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена ограничивать поток нелегальной миграции в страны Евросоюза.

Тем временем режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов ввели другие соседи республики — Латвия и Литва.