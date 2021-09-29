Майже 500 осіб за добу. Польща повідомила про рекордний наплив нелегалів із Білорусі

Усього з початку вересня в країну із сусідньої республіки спробували проникнути майже 6 тисяч мігрантів. Польська влада має намір продовжити дію режиму надзвичайного стану на кордоні.

Польські прикордонники за минулу добу вівторка, 28 вересня, зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі. Це рекордний показник, повідомила прессекретарка прикордонної служби Польщі Анна Михальська виданню RMF 24.

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За словами представниці відомства, прикордонники припинили всі спроби незаконного перетину кордону. З початку вересня вони зафіксували майже 6 тисяч таких спроб.

Зазначимо, що з 2 вересня в прикордонних із Білоруссю регіонах Польщі — Підляському і Люблінському воєводствах — у складі яких знаходяться 183 населені пункти, був введений надзвичайний стан. Відповідне рішення ухвалив президент країни Анджей Дуда. Термін дії режиму надзвичайного стану поки обмежений 30 днями, однак глава держави вже повідомив журналістам, що продовження терміну на 60 днів, з огляду на ситуацію на кордоні з Білоруссю, "буде виправданим".

За даними журналістів, кілька нелегальних мігрантів загинули в прикордонній зоні. Так, 19 вересня були знайдені тіла трьох іракців, які померли від переохолодження. Також у Білорусі, поряд із польським кордоном, прикордонники знайшли тіло жінки, з якою було троє дітей і двоє дорослих.

У ніч із 24 на 25 вересня також помер 16-річний уродженець Іраку. Спочатку йому вдалося перетнути кордон з усією своєю родиною, однак прикордонники відтіснили його на територію Білорусі, де він і помер.

Нагадаємо, влітку цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка не має наміру обмежувати потік нелегальної міграції до країн Євросоюзу.

Тим часом режим надзвичайної ситуації у зв'язку з напливом мігрантів ввели інші сусіди республіки — Латвія і Литва.