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Мир

"Это деградация": Amnesty International обвинила Латвию в пытках мигрантов, появилась реакция МИД

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Правозащитники обвинили Латвию в пытках и жестком обращении с мигрантами на границе с Беларусью

Международная правозащитная организация попала в новый скандал, выпустив доклад, в котором обвиняет балтийское государство в жестоком обращении с беженцами. Другие аналогичные отчеты посвящены Литве и Польше.

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Международная правозащитная организация Amnesty International вчера, 12 октября, выпустила новый доклад под названием "Латвия. Вернуться домой — или навсегда остаться в лесу", в котором обвиняет Латвию в жестоком обращении с мигрантами и беженцами, пытающимися попасть в страну через границу с Беларусью. Об этом сообщается на официальном сайте AI.

Как следует из отчета, латвийские власти жестоко оттесняют мигрантов на границе с Беларусью. При этом, считают правозащитники, здесь якобы зафиксированы серьезные нарушения прав человека, включая тайное содержание под стражей и пытки.

В докладе подчеркивается, что мигрантов удерживают в неизвестных местах в местных лесах, после чего принудительно и "незаконно" возвращают в Беларусь.

Как уточняется, многие люди якобы сталкивались с избиениями и пытками, включая удары электрошокером по половым органам.

Кроме того, заявляют в организации, латвийские власти неоднократно продолжали чрезвычайное положение, чтобы не пропускать мигрантов на территорию государства.

"Латвия поставила беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: соглашайтесь на "добровольное" возвращение в свою страну или оставайтесь на границе в ожидании задержания, незаконного выдворения [из Латвии] и пыток", –– прокомментировала директор европейского офиса Amnesty International Ева Гедди.

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Аmnesty International пишет, что латвийские власти якобы незаконно выдворяют беженцев из страны

Доклад Amnesty International: реакция Латвии

В Латвии возмущенно отреагировали на доклад Amnesty International. Министерство внутренних дел и Государственная пограничная охрана Латвии считают обвинения правозащитников в том, что страна якобы пытала мигрантов, беспочвенными.

Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс назвал отчет "деградацией когда-то уважаемой организации".

"За последнее время Amnesty International утратила всякое доверие, и этот отчет еще раз доказывает полную деградацию когда-то уважаемой правозащитной организации. Латвия отвергает эти надуманные обвинения", –– прокомментировал дипломат в своем Twitter.

Другие отчеты Amnesty International

В сентябре 2021 года правозащитники обвинили Польшу в том, что страна якобы незаконно вытесняет мигрантов обратно в Беларусь.

В свежем докладе Ева Гедди также упомянула Литву и Польшу.

"Латвия, Литва и Польша продолжают совершать серьезные злоупотребления под предлогом пребывания под "гибридной атакой" со стороны Беларуси. Чрезвычайное положение позволяет латвийским властям незаконно возвращать людей в Беларусь" –– заявила представитель AI.

Amnesty International: обвинения Украины

4 августа AI выпустила доклад, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в нарушении гуманитарного права. В частности, правозащитники написали о том, что украинские военные якобы превращают гражданские объекты, включая школы, в военные базы, тем самым вызывая огонь российских войск.

"Украинские военные подвергают опасности гражданское население Украины, создавая базы и размещая системы вооружения в жилых районах — в том числе в школах и больницах — в попытке отразить российское вторжение", — заявила организация.

На доклад AI сразу же отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В комментарии Фокусу он, в частности, сказал, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права. При этом любые обвинения ВСУ в нарушениях носят характер информационной операции для дискредитации наших военных.

МИД Украины также раскритиковало отчет правозащитников и заявило, что подобными "расследованиями" организация создает фальшивый баланс между жертвой и страной-агрессором.