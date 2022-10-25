Новый миграционный кризис: Польша отгородится барьером от Калининградской области, – СМИ

Россия открыла небо над Калининградской областью для самолетов из Турции, Сирии и Беларуси. Польские чиновники теперь думают, как остановить волну нелегальных мигрантов.

Related video

Польша может заняться строительством барьера на границе с российским Калининградом, чтобы остановить волну мигрантов из Африки и Азии. Об этом заявил высокопоставленный польский чиновник в общении с агентством Reuters.

Варшава обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для дестабилизации Европы. После начала полномасштабной войны в Украине кризис миграции, в котором участвовали тысячи африканских и среднеазиатских граждан в 2021 году, может повториться.

Генеральный секретарь правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что барьер могут построить по аналогии с заграждением на границе с Беларусью.

"Придется усилить силы на этом участке границы, рассмотреть строительство пограничных укреплений, аналогичных тем, которые возведены на польско-белорусском участке. С учетом открытия неба над Калининградской областью для самолетов из Турции, Сирии и Беларуси, это может произойти в ближайшие недели", — сказал он.

Польша уже построила стальной барьер высотой 5,5 метров и длиной около 187 км на границе с Беларусью, ограждение оснащено датчиками движения и камерами. Пограничники получили деньги на строительство электронного барьера из датчиков и камер на границе с Калининградской областью, отметило агентство.

Россия не против

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не станет мешать воплощению этих идей.

"Мы не можем помешать, да и не собираемся, реализации подобных решений… История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен, потому что с течением лет или десятилетий все стены падают", — сказал представитель Кремля.

Аэропорт в Калининграде работает в режиме открытого неба

Россия перевела аэропорт в Калининграде в режим открытого неба с 1 октября для рейсов со всего мира. Западные эксперт говорят о возможной подготовке нового кризиса беженцев из Сирии в европейские страны через Калининград.

Мигранты из Беларуси, Сирии и Турции могут прибывать в Калининград. Граница Польши с Калининградской областью имеет протяженность 210 километров. По словам аналитиков, ее легко пройти из-за леса и отсутствия рек.

Трудно поверить, что приехавшие из стран Ближнего Востока или Африки вдруг захотят насладиться туристическими достопримечательностями Калининградской области, считает эксперт Института политических наук Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне Кшиштоф Женгота.

Напомним, что правозащитная организация Amnesty International 12 октября обвинила Латвию в жестоком обращении с мигрантами и беженцами. Правозащитники считают, что власти жестоко оттесняют мигрантов на границе с Беларусью, некоторых якобы тайно содержат под стражей и пытают.

Литва отгородилась от Беларуси забором и колючей проволокой. Барьер установили на участках границы протяженностью более 50о километров.