РФ готовит новый кризис: аэропорт в Калининграде переведен в режим открытого неба

По мнению экспертов, открытие аэропорта в Калининграде в режим открытого неба повлечет за собой новый поток беженцев из Сирии в ЕС. Точно так как это было в Беларуси год назад.

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Россия перевела аэропорт в Калининграде в режим открытого неба для приема рейсов со стран со всего мира, где работают в модусе Open Skies. Об этом сообщает Bild.

С 1 октября аэропорт в Калининграде переведен в режим открытого неба. Как говорят эксперты, Россия может готовить новый кризис беженцев из Сирии в ЕС через Калининград. Таким образом беженцы из "дружественных стран" Беларуси, Сирии и Турции могли совершать посадку в Калининграде.

Как заявил эксперт института Strategy & Future Марек Буджич, РФ готовит много инструментов, которые она может задействовать против Евросоюза. Сперва ВС РФ начали ракетный террор против Украины, чтобы спровоцировать новую волную беженцев в Польшу, а теперь запустит вторую волну, но уже из Калининграда.

"Если удастся одновременно инициировать вторую волную из Калининграда в Польшу, Россия может усилить это давление", — отметил эксперт.

Также в издании добавили, что с момента спровоцированного Лукашенко кризиса с беженцами в Польше, прошел год.

Напомним, в декабре 2021 года Лукашенко заявил, что он готов публично извиниться за ситуацию с мигрантами. Беженцы, по его словам, приехали законно и их никто не привозил в Беларусь.