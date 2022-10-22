РФ готує нову кризу: аеропорт у Калінінграді переведений у режим відкритого неба

На думку експертів, відкриття аеропорту в Калінінграді в режим відкритого неба спричинить новий потік біженців із Сирії до ЄС. Так само, як це було в Білорусі рік тому.

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Росія перевела аеропорт у Калінінграді в режим відкритого неба для прийому рейсів із країн з усього світу, де працюють у модусі Open Skies. Про це повідомляє Bild.

З 1 жовтня аеропорт у Калінінграді переведено в режим відкритого неба. Як кажуть експерти, Росія може готувати нову кризу біженців із Сирії до ЄС через Калінінград. У такий спосіб, біженці з "дружніх країн" Білорусі, Сирії та Туреччини могли здійснювати посадку в Калінінграді.

Як заявив експерт інституту Strategy & Future Марек Буджич, РФ готує багато інструментів, які вона може використати проти Євросоюзу. Спершу ЗС РФ розпочали ракетний терор проти України, щоб спровокувати нову хвилю біженців до Польщі, а тепер запустять другу хвилю, але вже з Калінінграда.

"Якщо вдасться одночасно ініціювати другу хвилю з Калінінграда до Польщі, Росія може посилити цей тиск", — зазначив експерт.

Також у виданні додали, що з моменту спровокованої Лукашенком кризи з біженцями у Польщі пройшов рік.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Лукашенко заявив, що він готовий публічно вибачитися за ситуацію з мігрантами. Біженці, за його словами, приїхали законно, і їх ніхто не привозив до Білорусі.