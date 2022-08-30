Литва отгородилась от Беларуси забором с колючей проволокой

Строительство стены длиной 502 километра завершилось. Она нужна, чтобы бороться с переправкой белорусскими чиновниками незаконных мигрантов в Европу.

На границе Литвы с Беларусью завершилось строительство физического барьера, сообщила компания-реализатор проекта EPSO-G, передает BNS. Физический барьер представляет собой забор и колючую проволоку, его установили на участках границы протяженностью около 502 км.

"В эти выходные бригада подрядчиков, собранная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе, — отметил менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнелис. — Команда проекта продолжает работу: на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие дефекты, восстанавливаются дороги и строительные площадки".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что возведенная стена не является "чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции".

"Возможно, такие заграждения существуют, но цена их, видимо, была бы такова, что я не знаю, рационально ли ее платить, — сказала она. — Тем более, что при охране государственной границы действует несколько факторов — как физические заграждения, так и другие меры, среди которых которой я бы выделила систему наблюдения и важность других ИТ-систем – именно эта работа будет вестись в ускоренном порядке до конца года".

По словам премьера, Госпогранслужба должна завершить работы по установке этих систем до конца года.

Почему пришлось строить стену?

По данным издания, общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер. После прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси было принято решение о возведении заграждения на границе. Литва обвиняет в его организации минский режим и называет это гибридной атакой. В 2021 году из Беларуси нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов.

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В последнее время число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. На прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по количеству отказов нелегальным мигрантам на границе с Беларусью за сутки. В субботу сотрудники Государственной пограничной службы остановили 125 мигрантов.

По данным пограничников, иностранцев привозят на границу и направляют их на территорию соседней страны белорусские чиновники, иногда они даже помогают мигрантам разрушать установленную ограду. В остальных случаях людей направляют в места, где ограду невозможно установить из-за природных условий.

Напомним, 187-километровую стену на границе с Беларусью решили возвести и в Польше. Отгородиться от Беларуси забором в конце 2021 года предлагал и бывший украинский премьер Арсений Яценюк. Инциденты на белорусско-польской границе он охарактеризовал, как гибридный штурм границ Евросоюза, организованный российским президентом Владимиром Путиным.