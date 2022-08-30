Литва відгородилася від Білорусі парканом із колючим дротом

Будівництво стіни завдовжки 502 кілометри завершилося. Вона потрібна, щоби боротися з переправкою білоруськими чиновниками незаконних мігрантів до Європи.

На кордоні Литви з Білоруссю завершилося будівництво фізичного бар'єра, повідомила компанія-реалізатор проєкту EPSO-G, повідомляє BNS. Фізичний бар'єр — це паркан і колючий дріт, його встановили на ділянках кордону довжиною близько 502 км.

"На цих вихідних бригада підрядників, зібрана EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні, — зазначив менеджер з комунікацій компанії Антанас Бубнеліс. — Команда проєкту продовжує роботу: на кордоні працюють фахівці з технічного обслуговування усуваються дрібні дефекти, відновлюються дороги та будівельні майданчики".

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте повідомила, що збудована стіна не є "чимось, що може стовідсотково захистити державу від нелегальної міграції".

"Можливо, такі загородження існують, але ціна їх, мабуть, була б такою, що я не знаю, чи раціонально її платити, — сказала вона. — Тим більше, що в охороні державного кордону діє кілька факторів — як фізичні загородження, так і інші заходи, серед яких я б виділила систему спостереження та важливість інших ІТ-систем — саме ця робота вестиметься в прискореному порядку до кінця року".

За словами прем'єра, Держприкордонслужба має завершити роботи зі встановлення цих систем до кінця року.

Чому довелося будувати стіну?

За даними видання, загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, з них понад 100 км кордону проходять берегами річок та озер. Після торішнього напливу нелегальних мігрантів із Білорусі ухвалили рішення про зведення загородження на кордоні. Литва звинувачує в його організації мінський режим і називає це гібридною атакою. У 2021 році з Білорусі нелегально прибули майже 4,2 тис. мігрантів.

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Останнім часом кількість мігрантів, які намагаються перетнути литовський кордон, знову збільшилася. Минулого тижня прикордонники двічі встановлювали рекорд із кількості відмов нелегальним мігрантам на кордоні з Білоруссю за добу. В суботу співробітники Державної прикордонної служби зупинили 125 мігрантів.

За даними прикордонників, іноземців привозять на кордон і направляють їх на територію сусідньої країни білоруські чиновники, іноді навіть допомагають мігрантам руйнувати встановлену огорожу. В інших випадках людей направляють до місць, де огорожу неможливо встановити через природні умови.

Нагадаємо, 187-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю вирішили звести й у Польщі. Відгородитись від Білорусі парканом наприкінці 2021 року пропонував і колишній український прем'єр Арсеній Яценюк. Інциденти на білорусько-польському кордоні він охарактеризував як гібридний штурм кордонів Євросоюзу, організований російським президентом Володимиром Путіним.