Польща добудовує стіну на кордоні з Білоруссю (відео)

За планом польського уряду, 187-кілометрова стіна висотою 5,5 м буде повністю готова до кінця червня.

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У Польщі вже збудували 125 км стіни на кордоні з Білоруссю, підрядники заявляють про закінчення робіт наприкінці червня, повідомили польські прикордонники.

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Чому вирішили будувати стіну

Рішення будувати стіну в Польщі ухвалили після міграційної кризи, з якою країна зіткнулася у 2021 році після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції ЄС заявив, що республіка більше не запобігатиме потраплянню нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу. Після цього Польща та Литва почали встановлювати огорожу з колючим дротом на кордоні, а польський президент Анджей Дуда запровадив режим надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю воєводствах.

Будівництво стіни почалося в січні, воно коштуватиме Польщі 1,6 млрд злотих (близько $394 млн).

Відгородитись від Білорусі парканом наприкінці 2021 року пропонував і колишній український прем'єр Арсеній Яценюк. Інциденти на білорусько-польському кордоні він схарактеризував як гібридний штурм кордонів Євросоюзу, організований російським президентом Володимиром Путіним.