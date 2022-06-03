Польша достраивает стену на границе с Беларусью (видео)

По плану польского правительства, 187-километровая стена высотой 5,5 м будет полностью готова к концу июня.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Польше уже построили 125 км стены на границе с Беларусью, подрядчики заявляют об окончании работ в конце июня, сообщили польские пограничники.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Почему решили строить стену

Решение строить стену в Польше приняли после миграционного кризиса, с которым страна столкнулась в 2021 году после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на санкции ЕС заявил, что республика больше не будет предотвращать попадание нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. После этого Польша и Литва начали устанавливать ограду с колючей проволокой на границе, а польский президент Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью воеводствах.

Строительство стены началось в январе, оно обойдется Польше в 1,6 млрд злотых (около $394 млн).

Отгородиться от Беларуси забором в конце 2021 года предлагал и бывший украинский премьер Арсений Яценюк. Инциденты на белорусско-польской границе он охарактеризовал, как гибридный штурм границ Евросоюза, организованный российским президентом Владимиром Путиным.