"Следует ожидать провокаций": Яценюк призвал отгородиться от Беларуси забором

По словам экс-премьер-министра, события на польско-белорусской границе — это ответ на вопрос, зачем Украине иметь "стену" на границе с Россией.

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк отреагировал на события у польско-белорусской границы, призвав построить стену на границе с Беларусью. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам Яценюка, Путин начал гибридный штурм границы ЕС, поэтому первый вопрос на заседании Совета нацбезопасности должен быть о ситуации на границе Польши и Беларуси. Ситуация, которая там сложилась — это ответ на то, зачем Украине защитная инфраструктура на границе с РФ.

"Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия для обороны границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет стены с Россией, там и нет как защищаться. Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью", — считает Яценюк.

Также политик призвал осознавать вероятность новых провокационных действий со стороны Путина и Лукашенко.

Отметим, что последние дни ситуация на границе Беларуси и Польше существенно обострилось. На территорию ЕС хотят прорваться несколько тысяч нелегальных мигрантов. Польская власть стянула к границе до 12 тысяч военных, чтобы не дать прорваться через границу. Также с сегодняшнего дня закрыт ПП "Кузница" на границе с Беларусью.

Мигранты разбили лагерь в районе "Кузницы", где их охраняют белорусские службы. Польская сторона утверждает, что это спланированная акция белорусских спецслужб: мигрантов вывели к пограничной территории. Ночью в лагере прозвучали выстрелы.

Напомним, Литва перебрасывает войск к границе Польше и Беларуси из-за ситуации с мигрантами.