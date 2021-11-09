"Слід чекати на провокації": Яценюк закликав відгородитися від Білорусі парканом

За словами експрем'єр-міністра, події на польсько-білоруському кордоні – це відповідь на питання, навіщо Україні мати "стіну" на кордоні з Росією.

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відреагував на події біля польсько-білоруського кордону, закликавши збудувати стіну на кордоні з Білоруссю. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Яценюка, Путін розпочав гібридний штурм кордону ЄС, тому перше питання на засіданні Ради нацбезпеки має бути про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі. Ситуація, яка там склалася, — це відповідь на те, навіщо Україні захисна інфраструктура на кордоні з РФ.

"Кремль постійно та навмисно дискредитував наші дії для оборони кордону. Тепер видно, навіщо "стіна". Тепер ясно, що там, де немає стіни з Росією, там і немає, як захищатися. Нам потрібно забезпечити таку саму інфраструктуру на кордоні з Білоруссю", – вважає Яценюк.

Також політик закликав усвідомлювати ймовірність нових провокаційних дій із боку Путіна та Лукашенка.

Зазначимо, що останніми днями ситуація на кордоні Білорусі та Польщі суттєво загострилася. На територію ЄС хочуть прорватися кілька тисяч нелегальних мігрантів. Польська влада стягнула до кордону до 12 тисяч військових, щоби не дати прорватися через кордон. Також із сьогоднішнього дня закрито ПП "Кузьниця" на кордоні з Білоруссю.

Мігранти розбили табір у районі "Кузниці ", де їх охороняють білоруські служби. Польська сторона запевняє, що це спланована акція білоруських спецслужб: мігрантів вивели до прикордонної території. Уночі в таборі пролунали постріли.

Нагадаємо, Литва перекидає війська до кордону Польщі та Білорусі через ситуацію з мігрантами.