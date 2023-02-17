Скончались от удушья: в Болгарии найден грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов (фото)

По словам главы Национальной следственной службы Борислава Сарафова, погибшие находились в специальном тайнике, который располагался под перевозимым лесоматериалом.

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В пятницу, 17 февраля, на территории Болгарии был обнаружен грузовик с телами 18 нелегальных мигрантов из Афганистана. Об этом пишет BGNES со ссылкой на слова начальника Национальной следственной службы Борислава Сарафова.

"В настоящее время 34 выживших, которые, по их словам, являются афганцами, допрашиваются Национальной следственной службой. Некоторым из них оказывается медицинская помощь в соответствующих медучреждениях", — рассказал Сарафов.

Сообщается, что афганцы находились в специальном тайнике, расположенном под отсеком с лесоматериалом. На месте трагедии работают 10 следователей Национальной следственной службы, прокуроры и сотрудники МВД.

[ + – ] На месте происшествия работают правоохранители

По словам Борислава Сарафова, чтобы установить личности ответственных за гибель афганцев, в частности водителя грузовика, правоохранители взяли 16 образцов ДНК.

Глава Национальной следственной службы также отметил, что по данному делу уже есть задержанные, однако им до сих пор не предъявлено обвинение. В домах подозреваемых и задержанных проводятся обыски.

"После сбора достаточных доказательств и опроса свидетелей завтра будет решаться, кому предъявить обвинение. Я думаю, что следует также рассмотреть вопрос о привлечении мигрантов к ответственности за их незаконный переход", — цитируют журналисты городского прокурора Софии Илиану Кирилову.

[ + – ] Среди пострадавших мигрантов есть пятеро детей

После поступления информации о происшествии на место события были отправлены 6 медицинских бригад. По данным СМИ, среди 34 госпитализированных мигрантов есть пятеро детей. Среди погибших есть ребенок 6-7 лет.

"Радио Болгария" сообщает со ссылкой на пресс-центр МВД Болгарии, что афганские мигранты погибли в результате удушья. Владелец грузовика был задержан после того, как он сам явился в полицию, чтобы сообщить об угоне транспортного средства.

Напомним, 26 января 46 нелегальных мигрантов в Беларуси попытались перейти границу с Польшей и забросали польский патруль камнями. В результате инцидента никто не пострадал, однако была повреждена служебная машина Пограничной службы.

Фокус также писал о том, что российского чиновника из Якутии Савву Михайлова, который якобы еще в октябре отправился "добровольцем" на войну, обвинили в изнасиловании 26-летнего мигранта из КНДР.