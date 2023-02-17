Померли від задухи: у Болгарії знайдено вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів (фото)

За словами голови Національної слідчої служби Борислава Сарафова, загиблі перебували в спеціальній схованці, яка знаходилася під лісоматеріалом, який перевозили.

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У п'ятницю, 17 лютого, на території Болгарії виявили вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів з Афганістану. Про це пише BGNES із посиланням на слова начальника Національної слідчої служби Борислава Сарафова.

"Наразі 34 вижили, які, за їхніми словами, є афганцями, допитуються Національною слідчою службою. Деяким з них надається медична допомога у відповідних медустановах", — розповів Сарафов.

Повідомляється, що афганці знаходилися у спеціальній схованці, розташованій під відсіком із лісоматеріалом. На місці трагедії працюють 10 слідчих Національної слідчої служби, прокурори та співробітники МВС.

[ + – ] На місці події працюють правоохоронці

За словами Борислава Сарафова, щоб встановити особи відповідальних за загибель афганців, зокрема, водія вантажівки, правоохоронці взяли 16 зразків ДНК.

Голова Національної слідчої служби також зазначив, що у цій справі вже є затримані, проте їм досі не висунуто звинувачення. У будинках підозрюваних та затриманих проводяться обшуки.

"Після збору достатніх доказів та опитування свідків завтра вирішуватиметься, кому звинуватити. Я думаю, що слід також розглянути питання про притягнення мігрантів до відповідальності за їхній незаконний перехід", — цитують журналісти міського прокурора Софії Іліану Кирилову.

[ + – ] Серед постраждалих мігрантів є п'ятеро дітей

Після надходження інформації про подію на місце події було відправлено 6 медичних бригад. За даними ЗМІ, серед 34 госпіталізованих мігрантів є п'ятеро дітей. Серед загиблих є дитина 6-7 років.

"Радіо Болгарія" повідомляє з посиланням на пресцентр МВС Болгарії, що афганські мігранти загинули внаслідок задухи. Власника вантажівки було затримано після того, як він сам з'явився в поліцію, щоб повідомити про викрадення транспортного засобу.

Нагадаємо, 26 січня 46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перейти кордон із Польщею та закидали польський патруль камінням. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте було пошкоджено службову машину Прикордонної служби.

Фокус також писав про те, що російського чиновника з Якутії Саву Михайлова, який нібито ще у жовтні вирушив "добровольцем" на війну, звинуватили у зґвалтуванні 26-річного мігранта з КНДР.