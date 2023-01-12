Російського чиновника-"добровольця" звинуватили у зґвалтуванні мігранта з КНДР, — ЗМІ (фото)

Топчиновник Сава Михайлов виправдався за інцидент, заявивши, що «хотів допомогти корейцеві» і пообіцяв розібратися з ним у суді.

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Російського чиновника з Якутії Саву Михайлова, який нібито ще у жовтні вирушив "добровольцем" на війну, звинуватили у зґвалтуванні. Про це пише видання Shot.

За даними журналістів, Сава Михайлов ще в жовтні анонсував, що їде як "доброволець" на війну в Україну. Проте, чиновник з Якутії "знайшовся" у Москві, де його звинуватили у скоєнні зґвалтування. 26-річний мігрант із КНДР Квон заявив, що Михайлов заманив його у готельний номер.

За даними видання, чоловік приїхав із Північної Кореї до російської столиці 9 січня. Мігрант вирішив зупинитися у готелі "Гамма" у столичному районі Ізмайлово. Квон заздалегідь не встиг обміняти долари, а в комплексі відмовилися приймати іноземну валюту.

"У холі готелю до нього кілька разів підійшов невідомий чоловік — запропонував дати притулок йому на одну ніч у своєму номері. Біженець нібито спочатку відмовлявся, але о п'ятій ранку сон узяв гору — і він піднявся до доброго самаритянина. Але виспатися іноземцю не вдалося: за його словами, майже одразу чоловік на ім'я Сава почав його роздягати і брудно над ним поглумився. Як згодом з'ясували слідчі, в готелі "Гамма" тієї ночі зупинявся заступник голови Держкомітету Республіки Саха із зайнятості населення Сава Михайлов", — йдеться в публікації журналістів.

Чиновник у спілкуванні з виданням підтвердив, що справді того дня перебував у готелі "Гамма". За словами Михайлова, він просто "хотів допомогти корейцеві", а він висунув проти нього звинувачення у зґвалтуванні.

Слова Квону чиновник з Якутії назвав "страшним наклепом" і запевнив, що судитиметься з мігрантом із КНДР.

"Ця людина, авантюрист, яка вважає себе корейським Сноуденом, заплакала, я їй повірив, мені стало шкода її і я їй допоміг. А вона відповіла ось таким чином...", — нарік обвинувачений чиновник у коментарі журналістам.

[ + – ] Чиновника з Якутії Саву Михайлова звинуватили у зґвалтуванні мігранта [ + – ] Чиновника з Якутії Саву Михайлова звинуватили у зґвалтуванні мігранта

Зазначимо, що після Нового року росЗМІ опублікували відео помилування перших завербованих в "Групу Вагнера" зеків, які раніше відбували покарання за тяжкі злочини.

Декількома днями раніше росЗМІ повідомляли про те, що президент Володимир Путін таємним указом помилував десятки зеків, засуджених за тяжкі злочини, ще до їх вступу до "Групи Вагнера ".