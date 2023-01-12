Российского чиновника-"добровольца" обвинили в изнасиловании мигранта из КНДР, — СМИ (фото)

Топ-чиновник Савва Михайлов оправдался за инцидент, заявив, что «хотел помочь корейцу», и пообещал разобраться с ним в суде.

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Российского чиновника из Якутии Савву Михайлова, который якобы еще в октябре отправился "добровольцем" на войну, обвинили в изнасиловании. Об этом пишет издание Shot.

По данным журналистов, Савва Михайлов еще в октябре анонсировал, что едет в качестве "добровольца" на войну в Украину. Однако, чиновник из Якутии "нашелся" в Москве, где его обвинили в совершении изнасилования. 26-летний мигрант из КНДР Квон заявил, что Михайлов заманил его в гостиничный номер.

По данным издания, мужчина приехал из Северной Кореи в российскую столицу 9 января. Мигрант решил остановиться в гостинице "Гамма" в столичном районе Измайлово. Квон заранее не успел обменять доллары, а в комплексе у него отказались принимать иностранную валюту.

"В холле отеля к нему несколько раз подошел неизвестный мужчина — предложил приютить его на одну ночь в своем номере. Беженец якобы сначала отказывался, но в пять утра сон взял верх — и он поднялся к доброму самаритянину. Но выспаться иностранцу не удалось: по его словам, почти сразу мужчина по имени Савва начал его раздевать и грязно над ним надругался.Как позже выяснили следователи, в гостинице "Гамма" в ту ночь останавливался зампредседателя Госкомитета Республики Саха по занятости населения Савва Михайлов", — говорится в публикации журналистов.

Чиновник в общении с изданием подтвердил, что действительно в тот день находился в гостинице "Гамма". По словам Михайлова, он просто "хотел помочь корейцу", а он выдвинул против него обвинения в изнасиловании.

Слова Квона чиновник из Якутии назвал "страшной клеветой" и заверил, что будет судиться с мигрантом из КНДР.

"Этот человек, авантюрист, который считает себя корейским Сноуденом, заплакал, я ему поверил, мне стало жалко его, и я ему помог. А он ответил вот таким образом…", — посетовал обвиняемый чиновник в комментарии журналистам.

[ + – ] Чиновник из Якутии Савва Михайлов обвинен в изнасиловании мигранта [ + – ] Чиновник из Якутии Савва Михайлов обвинен в изнасиловании мигранта

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