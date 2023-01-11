Путин тайно помиловал десятки заключенных еще перед их вступлением в "группу Вагнера",— СМИ

Журналисты пишут, что закончившие воевать осужденные-вагнеровцы вернутся на фронт после нескольких недель на свободе.

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Президент РФ Владимир Путин тайно помиловал десятки осужденных еще до того, как они были отправлены воевать в Украину в составе "группы Вагнера". Об этом пишет The Washington Post ссылаясь на российских правозащитников.

Издание пишет, что указы Путина были изданы тайно как для законного освобождения заключенных, так и для того, чтобы избежать публичного разглашения их имен. Судя по всему, заключенных отправляли на самые опасные участки фронта. Около 20 из них вернулись в РФ, однако в скором времени снова вернутся на войну.

Сообщается, что эти 20 человек смогли пережить полгода войны с Украиной, хотя во время первой вербовки в "группу Вагнера" взяли несколько сотен человек из российских тюрем.

Журналисты пишут, что по оценкам Соединенных Штатов, сейчас в Украине дислоцировано 50 000 наемников из "группы Вагнера". Среди них около 40 000 заключенные, остальные – добровольцы, подписавшие контракт.

Российские правозащитники, как сообщается, заявили, что многим осужденным в насильственных преступлениях российские власти решили раздать оружие. Поскольку наемническая служба остается официально незаконной в России, неясно, были ли какие-либо гарантии того, что боевики получат обещанное.

Издание пишет, что несмотря на вновь обретенную свободу, заключенные, вероятно, вернутся в Украину после нескольких недель отдыха. Так, все они получили специальные мобильные телефоны, на которые им позвонят, когда нужно будет снова вернуться в Украину. Им пообещали, что их не будут использовать как "пушечное мясо", а отправят в специальные отряды для отслеживания диверсионных групп ВСУ.

Ранее Фокус писал, что Путин впервые наградил бойца "Группы Вагнера", завербованного в тюрьме. Айк Гаспарян был осужден на семь лет лишения свободы. Он отбывал наказание в рязанской колонии, но благодаря Евгению Пригожину уехал на войну в Украину.

Еще напомним, что в ISW заявили, что Пригожин использует сообщения об успехах вагнеровцев под Соледаром, чтобы улучшить свою репутацию. В новом отчете говорится, что ситуация для Украины в районе Соледара остается крайне сложной, хотя город силы обороны контролируют.