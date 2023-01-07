Сидел за ограбление: Путин впервые наградил бойца "Группы Вагнера", завербованного в тюрьме

Айк Гаспарян был осужден на семь лет лишения свободы. Он отбывал наказание в рязанской колонии, но благодаря Евгению Пригожину уехал на войну в Украину.

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Президент России Владимир Путин 31 декабря наградил медалью "За отвагу" за участие в войне против Украины "вагнеровца" Айка Гаспаряна. Об этом 5 января сообщил официальный Telegram-канал "Группы Вагнера" по трудоустройству, опубликовав соответствующее видео.

"Среди защитников родины нет никаких различий!" — говорится в описании к видео.

Как стало известно, Айк Гаспарян в ноябре 2020 года был осужден в России на 7 лет и 3 месяца исправительной колонии строгого режима за вооруженное ограбление. Приговор Второго кассационного суда общей юрисдикции опубликован на сайте "Судебные решения РФ".

Россиянина признали виновным в совершении разбоя в составе группы лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья. 12 октября 2019 года Гаспарян вместе с подельником совершили в Москве разбойное нападение на мужчину, занимавшегося конвертацией средств за границу. При себе бизнесмен имел крупную сумму денег — 300 тыс. рублей [около 151 тыс. грн]. Пытаясь забрать деньги, Гаспарян использовав перцовый баллончик, а его сообщник выстрелил в голову мужчині из травматического пистолета.

Гаспарян отбывал наказание в рязанской колонии.

Накануне Нового года Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где и вручил награды российским военным, участвовавшим в войне на территории Украины. Среди прочих медаль получил и Гаспарян. Принимая награду из рук российского президента, он сказал "Служу России и ЧВК Вагнера".

5 января владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что первая группа заключенных, завербованных на войну в Украине, получила помилование. Как написали СМИ, речь идет приблизительно о 20 бывших зеках.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете от 5 января сообщили, что Пригожин, заявляя об амнистии ранее сидевших лиц, пытается поднять свой уровень политического влияния в Российской Федерации. Как уточняется, у него нет полномочий, необходимых для такой процедуры.